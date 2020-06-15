Коли купив королівське ліжко: епічне фото розсмішило Reddit

Якщо вам ще не доводилось серйозно обговорювати своє ліжко, то можете вважати себе юною людиною. Проблема хорошого місця для сну є доволі поширеною, тому не дивно, що королівські ліжка такі популярні. Але цьому хлопцеві не надто пощастило з цими меблями.

На платформі Reddit користувач з ніком XBL_blue110 поділився епічним фото свого ліжка, яке стрімко стало популярним. За короткий час допис зібрав майже 60 тисяч балів та понад тисячу коментарів. А все тому, що хлопець придбав справді королівське ліжко, але не зумів купити королівський матрац.

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І справді, на знімку видно, як сильно відрізняються розміри меблів та матрацу. Коментатори ж порадили власнику придбати ще один або просто зробити полиці з боків.

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