Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото

Чед з Північної Канади завжди любив вирощувати рослини, але недавно вирішив вийти на новий рівень. Минулого року чоловік почав експериментувати з гострими перцями. І йому відразу сподобалося.

"Кожен, хто цим займається, скаже вам, що варто тільки почати їх вирощувати, як рослини починають множитися і в підсумку у вас їх стає набагато більше, ніж ви розраховували. Тепер я вирощую перці круглий рік в спеціальному тенті в підвалі", – говорить садівник.

І ще: Хлопець прославився завдяки грі з котами на піаніно

Незабаром Чед зрозумів, що йому хочеться проводити зі своїми перцями ще більше часу. Тоді він винайшов оригінальний підхід, давши волю фантазії. Він став використовувати іграшкові машини на дистанційному управлінні для догляду за перцями.

Ось як це виглядає:

Читайте також: Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом