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Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото

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Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 1

Чед з Північної Канади завжди любив вирощувати рослини, але недавно вирішив вийти на новий рівень. Минулого року чоловік почав експериментувати з гострими перцями. І йому відразу сподобалося.

"Кожен, хто цим займається, скаже вам, що варто тільки почати їх вирощувати, як рослини починають множитися і в підсумку у вас їх стає набагато більше, ніж ви розраховували. Тепер я вирощую перці круглий рік в спеціальному тенті в підвалі", – говорить садівник.

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Незабаром Чед зрозумів, що йому хочеться проводити зі своїми перцями ще більше часу. Тоді він винайшов оригінальний підхід, давши волю фантазії. Він став використовувати іграшкові машини на дистанційному управлінні для догляду за перцями.

Ось як це виглядає:

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410199

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410200

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410201

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410202

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410203

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410204

Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото - фото 410205

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Джерело: boredpanda
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