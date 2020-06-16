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Хлопець прославився завдяки грі з котами на піаніно
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Турецький піаніст Сарпер Думан грає на фортепіано для своїх 19 котів. У хлопця вже понад мільйон підписників в Instagram, і армія шанувальників постійно зростає. Короткими відео музиканта діляться навіть знаменитості.
"Коти – це моє життя. Вони – моє серце, моє джерело натхнення. Вони для мене все", – зізнається Сарпер Думан. Виявляється, в основі цієї міцної дружби лежить трагічна подія. 10 років тому Сарпер був в глибокій депресії. Він навіть спробував покінчити життя самогубством, зістрибнувши зі свого будинку. Хлопець не помер, але зламав спину. Після довгої реабілітації Думан почав забирати додому бездомних кішок і таким чином "наповнювати своє життя сенсом".
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Щоб прогодувати стільки котів, музикант давав уроки фортепіано. Одного разу один з його учнів зняв відео, на якому Сарпер натхненно грає в оточенні своїх вихованців. Запис з'явився в Instagram, після чого до вчителя прийшла всесвітня популярність.
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