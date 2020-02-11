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Коли епідемія коронавірусу досягне свого піку: відповідь вчених

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Епідемія - фото 1
Епідемія / nytimes

Епідемія коронавірусу 2019-nCoV досягне максимального поширення в другій половині лютого, повідомили фахівці Лондонської школи гігієни і дослідження тропічних хвороб.

Згідно з даними математичної моделі, побудованої на основі відомостей про захворюваність, під час піку епідемії кількість хворих в китайському місті Ухань виросте ще на 5% від загальної кількості жителів, що становить близько 500 000 людей.

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Фактично кожен двадцятий житель Уханя буде заражений коронавірусом, вважають вчені. Однак дослідники підкреслили, що точні терміни кульмінації епідемії спрогнозувати складно через невизначеність ситуації.

Про спалах пневмонії нового типу в китайському місті Ухань було оголошено в грудні 2019 року. Наразі кількість заражених досягає понад 37,5 тисячі людей, 2,6 тисячі людей змогли вилікуватися, 813 загинули.

Так виглядає коронавірус - фото 385447
Так виглядає коронавірус

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Джерело: nytimes
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