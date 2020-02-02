Як виглядають легені, уражені коронавірусом: фотофакт

Китайські медики опублікували фотографії легенів пацієнтки, яка заразилася коронавірусом 2019-nСоV. Зображення, опубліковані в журналі Radiology.

Знімки були отримані в результаті комп'ютерної томографії 33-річної жінки, госпіталізованої в китайському місті Ланьчжоу з температурою 39 градусів.

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Фото зроблені з різницею в три дні. На першому з них внизу легень вже помітні зони ураження інфекцією, вони схожі на великі світлі плями. На знімку, зробленому через три дні вже помітно, що зона ураження розширюється.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавірусу 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Останні дані щодо коронавірусу:

Точно інфіковано: 14555 (+2515)

З них у важкому стані: 2110 (+315)

На карантині: 137594 (+19116)

Можливо інфіковано: 19694 (+1556)

Видужали: 334 (+89)

Смертей: 304 (+45)

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