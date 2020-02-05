Блогер хотів прославитись на коронавірусі, але щось пішло не так

Канадський блогер вирішив зловити хайп на китайському коронавірусі, але лише погіршив життя пасажирам літака, у якому летів. Що пішло не так – читайте далі.

Канадський блогер та музикант з Онтаріо Джеймс Поток (має псевдонім Філіп Поток) летів з Торонто до Ямайки, коли вирішив, що саме час збільшити собі кількість підписників. Посеред польоту він оголосив на весь салон, що заразився коронавірусом. Звісно ж, це був жарт, який знімався на камеру, однак нікого це не розсмішило.

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"Прошу вашої уваги. Я тільки повернувся з провінції Хунань, столиці коронавірусу. Я почуваюсь не дуже добре. Дякую за увагу", – заявив Джеймс, а вже за 15 хвилин на нього одягли маску та рукавиці, а капітан повітряного судна вирішив повернути літак назад до Торонто.

Jackass from Toronto who ruined everyone's vacation....flight got turned around because of this Coronavirus prank. pic.twitter.com/vb26apqySd — Gojonewsnow (@gojonewsnow) February 5, 2020

В авіакомпанії пояснили, що для таких ситуацій є інструкція, якою капітан і скористався. Врешті блогер пройшов обстеження лікарів, а пасажири змушені були витратити більше часу на політ.

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