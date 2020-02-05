На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Блогер хотів прославитись на коронавірусі, але щось пішло не так
-
- 139
Канадський блогер вирішив зловити хайп на китайському коронавірусі, але лише погіршив життя пасажирам літака, у якому летів. Що пішло не так – читайте далі.
Канадський блогер та музикант з Онтаріо Джеймс Поток (має псевдонім Філіп Поток) летів з Торонто до Ямайки, коли вирішив, що саме час збільшити собі кількість підписників. Посеред польоту він оголосив на весь салон, що заразився коронавірусом. Звісно ж, це був жарт, який знімався на камеру, однак нікого це не розсмішило.
І ще: Змії, Білл Гейтс і помилка вчених: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус
"Прошу вашої уваги. Я тільки повернувся з провінції Хунань, столиці коронавірусу. Я почуваюсь не дуже добре. Дякую за увагу", – заявив Джеймс, а вже за 15 хвилин на нього одягли маску та рукавиці, а капітан повітряного судна вирішив повернути літак назад до Торонто.
В авіакомпанії пояснили, що для таких ситуацій є інструкція, якою капітан і скористався. Врешті блогер пройшов обстеження лікарів, а пасажири змушені були витратити більше часу на політ.
Читайте також: 15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото
-
17:13Науковці показали, як виглядатиме Земля без води
-
16:53Бісять всіх: ТОП 20 фраз, які не варто нікому казати
-
16:41Глава Xiaomi показав можливості камери Mi10 Pro
-
16:27KRUTЬ – 99: слухайте романтичну пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
16:16Німецькі науковці назвали 6 несподіваних причин постійної втоми
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:57Ремонтувати не можна викинути: що показало розбирання Motorola RAZR 2019
-
15:46Ледь прикрила груди: Емілі Ратажковскі знову звалює мережу (18+)
-
15:29Американець отримав 55 тисяч листів одночасно
-
15:14Здивований вчитель, який будить студентів, став зіркою Reddit (відео)
-
14:50Ігри PlayStation 4 змогли запустити на комп'ютері: відео
-
14:31Луї Сі Кей вперше виступить в Україні: жарти і цитати скандального коміка
-
14:15Блогер хотів прославитись на коронавірусі, але щось пішло не так
-
13:52Хто емоційніший на роботі: учені здивували новим дослідженням
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:31Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибуні
-
13:17Учені назвали простий спосіб "увімкнути" мозок
-
12:52Видозмінений вуглець: трейлер другого сезону серіалу, який варто побачити
-
12:35Гола прибиральниця: дівчина розповіла про незвичайну пікантну професію (18+)
-
12:18Розкішна Демі Роуз ледве вмістила форми у спокусливе боді (18+)
-
11:47Обрано найкрасивішого чоловіка у світі
-
11:27Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі
-
11:11Нова оптична ілюзія перетворила домашнього вихованця у моторошного "мутанта": фотофакт
-
10:41Найкрасивіша дівчина світу станцювала гарячий танець у крихітному бікіні
-
10:224 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому
-
14:31Луї Сі Кей вперше виступить в Україні: жарти і цитати скандального коміка
-
11:27Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі
-
09:23Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час
-
07:30В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто
- 04 лютого
-
21:31Саме ці жінки найбільше люблять секс
-
20:00Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів
-
18:31Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
-
16:00ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
-
14:15Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
-
12:14Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android
-
11:36KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
07:15Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
- 03 лютого
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку
-
16:21День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
-
13:55Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки
-
09:17Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:13Як мотивувати себе на заняття спортом
- 02 лютого
-
20:12Весілля 2020: чи справді у високосний рік не можна одружуватися
-
16:50Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)
-
14:20Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
-
12:15Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились
-
10:00Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз