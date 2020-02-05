Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Блогер хотів прославитись на коронавірусі, але щось пішло не так

  • 139
Блогер пожартував про коронавірус і розвернув літак - фото 1
Блогер пожартував про коронавірус і розвернув літак

Канадський блогер вирішив зловити хайп на китайському коронавірусі, але лише погіршив життя пасажирам літака, у якому летів. Що пішло не так – читайте далі.

Канадський блогер та музикант з Онтаріо Джеймс Поток (має псевдонім Філіп Поток) летів з Торонто до Ямайки, коли вирішив, що саме час збільшити собі кількість підписників. Посеред польоту він оголосив на весь салон, що заразився коронавірусом. Звісно ж, це був жарт, який знімався на камеру, однак нікого це не розсмішило.

І ще: Змії, Білл Гейтс і помилка вчених: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус

"Прошу вашої уваги. Я тільки повернувся з провінції Хунань, столиці коронавірусу. Я почуваюсь не дуже добре. Дякую за увагу", – заявив Джеймс, а вже за 15 хвилин на нього одягли маску та рукавиці, а капітан повітряного судна вирішив повернути літак назад до Торонто.

В авіакомпанії пояснили, що для таких ситуацій є інструкція, якою капітан і скористався. Врешті блогер пройшов обстеження лікарів, а пасажири змушені були витратити більше часу на політ.

Читайте також: 15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото

Джерело: medialeaks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
  • 03 лютого, 09:17
  • 2703
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1406
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2071960
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл