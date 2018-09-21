The Neighbourhood випустили міні-альбом "Ever Changing": слухайте онлайн

Американський гурт The Neighbourhood презентував міні-платівку Ever Changing. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Індрі-рокериThe Neighbourhood вдруге за рік потішили шанувальників EP. Цього разу невеличка платівка під назвою "Ever Changing" отримала 5 нових треків, серед яких чотири спільні композиції з реперами Nipsey Hussle, IDK, Дензелом Каррі та Ghostface Killah.

І ще: Настя Каменських – PELIGROSO: нова спекотна пісня NK здивувала фанів

Важливо: Щоб прослухати всі треки повністю безкоштовно, авторизуйтесь на Deezer

The Neighbourhood – Ever Changing: слухати всі пісні онлайн:

Читайте також: Повернення: Авріл Лавін випустила нову пісню Head Above Water