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The Neighbourhood випустили міні-альбом "Ever Changing": слухайте онлайн

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The Neighbourhood – Ever Changing: слухати всі пісні онлайн - фото 1
The Neighbourhood – Ever Changing: слухати всі пісні онлайн / joe.quigg

Американський гурт The Neighbourhood презентував міні-платівку Ever Changing. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Індрі-рокериThe Neighbourhood вдруге за рік потішили шанувальників EP. Цього разу невеличка платівка під назвою "Ever Changing" отримала 5 нових треків, серед яких чотири спільні композиції з реперами Nipsey Hussle, IDK, Дензелом Каррі та Ghostface Killah.

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Важливо: Щоб прослухати всі треки повністю безкоштовно, авторизуйтесь на Deezer

The Neighbourhood – Ever Changing: слухати всі пісні онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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