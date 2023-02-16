Кохання врятує світ – українські полярники показали милі фото закоханих пінгвінів

До Дня святого Валентина антарктична станція "Академік Вернадський" поділилася фото закоханих пінгвінів, аби підтримати українців, які зараз в розлуці через війну.

Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними, написав Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами

Щоб цього дня ви усміхнулися, ми попросили наших біологів з 27-ї УАЕ зібрати невеличку колекцію фото закоханих пінгвінів", – йдеться у повідомленні.

Чудові моменти на світлинах зловили Сергій Глотов та Марта Дзиндра.

Фото: Сергій Глотов та Марта Дзиндра / Національний антарктичний науковий центр

Віримо, що любов і добро неодмінно здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше – з миром і Перемогою", – додали полярники.

Фото: Сергій Глотов та Марта Дзиндра / Національний антарктичний науковий центр

Фото: Сергій Глотов та Марта Дзиндра / Національний антарктичний науковий центр

Це цікаво: Дивіться рідкісне фото куниці лісової, яка потрапила у фотопастку