Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами

В Індії камера відеоспостереження зафіксувала, як щур спустився зі стелі ювелірного магазину, дістався кольє з діамантами та вкрав його у свою нору. Мабуть, грошей не вистачило до Дня Святого Валентина.

Йдеться про магазин ювелірного бренду Kisna Diamond, пише Радіо Максимум.

Читайте також: Гризун з Каліфорнії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша миша

Після зникнення ювелірного виробу на ранок продавці були збентежені, поки не переглянули запис відеокамер. Вони максимально здивувалися, дізнавшись, що кольє вкрав пацюк.



На відео можна побачити, як зі стелі над полицею, де було поставлено кольє з діамантами, виглядає щур. Він трохи оглядається, начебто роздумуючи, чи потрібна йому ця річ. Після чого повільно опускається на полицю, бере кольє і спритним стрибком повертається назад до нори.

Чи знайшли злодія, на разі, не повідомляється.

Дивитися смішне відео крадіжки пацюка:

І це: Ось "це" можна купити за 350 доларів і відчути себе мавпочкою з мультфільму "Дора"