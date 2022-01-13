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Бен Аффлек відверто зізнався, чому розлучився з Дженіфер Лопес у 2004 році

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Аффлек і Лопес - фото 1
Аффлек і Лопес / pagesix

Світ продовжує спостерігати за старим-новим романом Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, що стрімко набирає обертів. Тим часом сам Аффлек розповів, чому не склалися зіркові стосунки у далекому 2004 році.

Днями вийшло нове інтерв'ю американського актора, яке він дав виданню Entertainment Weekly. З журналістами Бен Аффлек поділився новими одкровеннями про період, коли виникли його стосунки з Джей Ло.

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За словами Бена, якоїсь миті він втомився від того, що його ім'ям рясніють новини, що стосуються виключно стосунків з Джей Ло. Ніхто вже не говорив про нього як про актора. То того ж, журналісти дали Аффлеку образливе прізвисько – "Містер Лопес". Серце молодого вразливого і амбітного хлопця було розбите, і він зізнався, що ця розкішна дівчина не для нього. І покинув Дженніфер.

Нагадаємо, зустрічалися актори з 2002 до 2004 року і розлучилися незабаром після виходу картини "Джильї". В інтерв'ю Аффлек зазначив, що дуже переживав через те, що його стосунки з Дженніфер Лопес приваблюють публіку більше, ніж картина за його участю. Мабуть, саме це і спричинило те, чому Бен не довів справу до кінця і не обмінявся обручками з актрисою. Тепер у пари з'явився другий шанс, який вони просто не можуть проґавити!

Бен Аффлек відверто зізнався, чому розлучився з Дженіфер Лопес у 2004 році- фото 492043
Бен Аффлек відверто зізнався, чому розлучився з Дженіфер Лопес у 2004 році

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