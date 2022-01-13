Були 16 років разом: Джейсон Момоа розлучився зі своєю дружиною

Разом Момоа і Боне були майже 16 років

42-річний Джейсон Момоа та 54-річна Ліза Боне розлучилися після близько 16 років стосунків. Зауважимо, що пара одружилася лише у 2017 році – через 12 років зустрічань.

Про своє розлучення пара повідомила у спільній заяві. Її опублікували в інстаграмі актора.

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"Ми розлучаємося. І ділимося цим не тому, що вважаємо це гідним висвітлення у ЗМІ, а тому, що хочемо зробити все чесно та гідно", – зазначено у заяві.

Актори відзначають, що любов між ними залишається, розвиваючись у тому напрямку, в якому вона хоче бути пізнаною та прожитою.

"Ми звільняємо один одного, дозволяючи бути тими, ким вчимося Наша відданість цьому священному життю та нашим дітям непохитна", – написали актори.

За словами акторів, вони, як і всі люди, "відчули тиск і зміни у цей час змін". "Усюди відбувається революція (і наша сім'я не виняток), вона росте і стає дедалі більш відчутною через сейсмічні зрушення, що відбуваються", – наголошується в пості.

Як зазначає CNN, пара, ймовірно, познайомилася у 2005 році – задовго до того, як Джейсон Момоа прославився, знявшись у "Грі престолів". 2007 року у пари народилася дочка Лола, через рік – син Накоа-Вульф. Разом із Боне Момоа також виховував Зої Кравіц – її доньку від попереднього шлюбу зі співаком та актором Ленні Кравіцем. Пара одружилася 2017 року – лише після 12 років стосунків.

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