26-річна кохана Кріштіану Роналду показала ідеальне тіло

Наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поділилася спортивним знімком. Шанувальники у захваті від красуні!

Фотографія, якою модель Джорджіна Родрігес поділилася у себе в Instagram, була зроблена під час тренування у спортзалі.

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Модель підписала фото "Нова йога!". На ньому вона позує в чорно-сірому топі і лосинах, сидячи на тренажері. На задньому фоні – безліч тренажерів, які створюють спортивний дух.

Зірки, як і весь світ, зараз на карантині. Кожен, хто залишається вдома, намагається розважати себе сам різними способами. Наприклад, раніше Джорджіна публікувала відео, де показувала, як вони з Кріштіану Роналду займаються спортом. Навіть стрижку своєму коханому красуня тепер робить сама.

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