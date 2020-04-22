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Kodak випустив найбільший у світі пазл

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Kodak випустив найбільший у світі пазл - фото 1

Компанія Kodak представила найбільший у світі комерційний пазл, що складається з 51 300 фрагментів. У зібраному вигляді висота пазла становить 1,9 метра, довжина – 8,6 метра, вся конструкція важить 18,5 кілограмів.

На головоломці – колаж з 27 сучасних чудес світу, серед яких є Велика Китайська стіна, Колізей і Храм Василя Блаженного. Кожне зображення складається з 1900 фрагментів. Колаж розділений, його можна збирати по частинах – для зручності пазл постачають у 27 коробках. За розрахунками авторів, повне вирішення головоломки повинно зайняти від 16 до 21 дня.

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До цього звання найбільшого комерційного пазла належало головоломці "Вокруг света", що складалася з 42 тисячі фрагментів – на ній також були зображені світові пам'ятки. Рекорд на найбільший некомерційний пазл встановили 1600 в'єтнамських студентів: вони склали зображення лотоса з 551 232 деталей.

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Kodak випустив найбільший у світі пазл - фото 399494
Kodak випустив найбільший у світі пазл - фото 399493
Kodak випустив найбільший у світі пазл - фото 399492
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Джерело: boredpanda
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