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Книжковий Арсенал 2019: п'ять книг для дітей і батьків, які варті уваги

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Книжковий Арсенал 2019 триватиме з 22 по 26 травня

Цього року на "Книжковому Арсеналі" буде представлено чимало новинок художньої та науково-популярної літератури, але є в ній такі, що поєднують всі жанрові та формальні якості, адже це книжки для дітей.

Утім, ці книжкові новинки не тільки для них, але й для дорослих, тобто батьків, які зможуть придбати для своїх дітлахів виховну і розважальну літературу на будь-який смак.

"Щоденник Ніккі: Не таке вже й казкове життя", Рейчел Рене Рассел

(Х.: Ранок, 2019)

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Головна героїня цієї книжки на ім'я Ніккі Максвелл – звичайна дівчина з купою проблем. І перша проблема – нова школа. Вижити, в ній, здається, шансів нуль. Всі занадто крутезні, з айфонами і крутими речами. У цю спільноту Ніккі ніяк не вписатися. Друга проблема – Маккензі Холістер. Найпопулярніша дівчина у школі.

Єдине, що поєднує Ніккі з нею, – локер по сусідству. Сумнівна радість. Але ще цій дівчині Ніккі чомусь не сподобалась, і вона тільки й чекає шансу її осоромити. Що ж, подивимось, хто кого! У цій серії також представлені: "Щоденник Ніккі: Не така вже й популярна тусовщиця" і "Щоденник Ніккі. Не така вже й талановита поп-зірка".

Це цікаво: 5 книг, у яких розповідають про майбутнє

Моя творча енциклопедія. Світ чекає на відкриття. Я хочу все знати

(Х.: Ранок, 2019)

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Головна ідея серії "Світ чекає на відкриття" – познайомити дітей з історією різноманітних винаходів і стимулювати малечу до створення власних винаходів. Детальна покрокова інструкція з веселими персонажами мультфільму допоможе провести досліди легко та цікаво! У кожному наборі можна ознайомитися з 6 історіями винаходів потрібних людству речей та паралельно можна провести 6 дослідів.

Якщо захочеться ще поекспериментувати – у пригоді стане розділ "Ідеї для дослідження". Розділ "Винахідники вчаться у природи" відкриє дітям велику таємницю – вони дізнаються, що усі винахідники насправді вчаться у природи і саме спостереження допомогло їм зробити багато відкриттів! В серії також представлені: "Світ чекає на відкриття. Вітер і повітря", "Світ чекає на відкриття. Вода та її стани", "Світ чекає на відкриття. Природа і довкілля", "Світ чекає на відкриття. Сонце й енергія".

"Безпека в інтернеті", Дженіфер Мур-Маллінос

(Х.: Кенгуру, 2019)

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Авторка цієї захоплюючої книжки вкотре нагадує про те, що ми так звикли до комп'ютерів, до щоденного користування ними, що майже забули про інтернет-безпеку. А це дуже важливо! Героїня цієї книжки на власному досвіді переконалася в тому, що інтернет містить безліч загроз, особливо для дітлахів, які легко можуть стати об'єктом для злочинців.

Авторка книжки в цікавій, необтяжливій формі нагадує нам про заходи безпеки під час користування комп'ютером. У серії також представлені книги: "Вирішуємо конфлікти", "Не зловживаємо відеоіграми".

"Дітям про науку. Біологія", Альона Пуляєва

(Х.: ТМ АРТ, 2019)

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Чи може наука бути цікавою для маленьких учнів? Авторка цієї чудової книжки переконана, що так! Потрібно лише:

  1. Подати інформацію через малюнок, оскільки якнайкраще наука сприймається в малюнках через стиль інфографіки.
  2. Переконатися, що текст зрозумілий.

Адже чим відлякують учнів підручники? Надмірно ускладненим текстом. Натомість у книжках серії "Дітям про науку" про усе розказується просто. Отже, цікава наука – це просто, доступно й весело. В серії також представлено: "Дітям про науку. Географія".

"Нестрашна енциклопедія безпеки для дорослих та дітей", Світлана Казьміна, Валентина Баланова

(Х.: 4mamas, 2019)

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"Ніколи не довіряй незнайомцям!" – так ми навчаємо дітей змалку. Наприклад, ситуація з дитиною чотирьох років. До неї підійшла незнайома жінка і сказала, що мама попросила привести її до неї. Малюк довірливо простягнув їй руку… Дослідження свідчать, що 9 із 10 дітей погодяться піти з незнайомцем. Чи знаєте ви, як вчинить ваша дитина? Світ змінився. Він прискорився й ускладнився. Водночас підходи до виховання безпечної поведінки дітей залишаються без змін – ми виховуємо залякуваннями та погрозами, які, як показує статистика, не діють.

"Нестрашна енциклопедія безпеки для дорослих та дітей" – книга, що допоможе батькам розв’язати непросте завдання виховання безпечної поведінки у дітей. Вона містить максимум практичних порад та рекомендацій із власного досвіду авторів. З книги ви дізнаєтеся про те, як захистити свою дитину від викрадача в реальному житті; як захистити від педофіла, як зрозуміти, що дитина готова до самостійних прогулянок і походів до школи, як навчити її розпізнавати й уникати небезпеку, як убезпечити дітей удома, в парку, на вулиці.

У першій частині книги подано інформацію для батьків: методи, принципи, факти та історії із досвіду авторів щодо виховання безпечної поведінки. Друга частина – для спільного читання із дітьми. У ній описано 6 ситуацій, у яких діти ризикують опинятися найчастіше, у яких їм слід застосовувати щонайбільшу кількість навичок безпечної поведінки. "Тепер моя дитина готова до зустрічі з навколишнім світом і його небезпеками", – саме це можуть сказати батьки після прочитання і засвоєння цієї книжки.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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