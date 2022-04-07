Україну відновлять у три етапи: перший вже почався

Як будуть відбудовувати Україну після війни / Eugene on Unsplash

Вторгнення російських військ в Україну призвело до страшенних людських втрат та руйнувань. Тому вже існує план для відновлення України, який складається з трьох етапів. Детальніше читайте далі.

Напад російських окупантів на Україну завдав непоправної шкоди українцям. Багатьом довелось розпрощатись не лише з рідними домівками, а й з близькими. Людське життя неможливо повернути, але відбудувати країну все одно потрібно. Тому вже створено план відновлення України, про що розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю BBC.

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Ми вже оголосили цей план. Називатимемо його U-24. Це план відновлення України. Буде відповідний фонд відновлення, яке відбуватиметься у три стадії, – поділився він.

Перший етап передбачає тимчасове, але оперативне відновлення зруйнованих об'єктів. Над цим вже працюють в тих українських містах, де вдалось відбити атаки окупантів.

Другий етап є швидким відновленням одразу після закінчення бойових дій. До нього входять постачання води та електроенергії.

Третій етап буде найскладнішим, адже під час нього потрібно буде повноцінно відновити міста, інфраструктуру та країну загалом.

Чернігів після атак окупантів / twitter.com/BackAndAlive

Цей етап буде найбільш витратним, найбільш тривалим, але ми хочемо втілити його дуже швидко", – пояснив прем’єр.

Шмигаль також додав, що відбудова буде відбуватись водночас з процесом входження України до ЄС, про що нещодавно вже було написано у Версальській декларації.

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