5 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей

Школа – період становлення особистості, тому недивно, що часто батькам важко зрозуміти своїх чад, а вчителі не можуть достукатися до своїх учнів. У чому ж річ? Читайте книги, які пояснюють головні проблеми в комунікації з дітьми.

Майже у всіх книжках цього огляду їх автори як не винаходять нову систему виховання, то вирішують безліч "шкільних" проблем, з якими стикається підліток. І лише самі маленькі герої, зазвичай не підкорюючись "дорослій" логіці, виховують, як не дивно, і батьків, і вчителів, яким іноді просто не зрозуміти, як це – бути дитиною за нинішніх часів.

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"Ви, ваша дитина і школа", Кен Робінсон

(Л.: Літопис, 2018)

Ви, ваша дитина і школа

Революційний підхід до проблеми виховання дитини від всесвітнього експерта. І одного з найавторитетніших фахівців в освіті – це далеко не все, що містить у собі це справжній підручник життя. У своїй книзі автор, чий виступ на цю тему на TED у 2006 році став одним з найпопулярніших за всю історію цього проекту, фокусується на найважливішій сучасної проблеми – системі освіти. Він протестує проти неактуальної "індустріальної" освітньої системи і пропонує переходити до персоналізованого підходу в навчанні, який дозволить повністю використовувати незвичайні технології та ресурси, цілком доступні сьогодні, щоб залучити учнів та студентів до процесу навчання.

Стара система не стимулює любов до знань і не готує дітей і підлітків до актуальних викликів 21-го століття, тож давно пора все міняти. "Я хотів би, щоб ця книга спонукала нас на створення батьківського руху, відповідального батьківства", – зауважує Михайло Комарницький, директор видавництва "Літопис". – Коли розумієш, що держава не може все взяти на себе. А ми повинні бути готові побудувати спільноту навколо школи через залучення активних батьків. У цій книзі є багато прикладів і форм, як це можна зробити".

"Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини", Деніел Сіґел, Тіна Брайсон

(К.: Наш Формат, 2017)

Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини

Проблем, які можна вирішити завдяки цій книзі, насправді набагато більше, ані ті, про які у ній згадується. Адже мова про те, де вони коріняться, і звідки беруться. Хоча, й того, про мова, цілком достатньою? Чи то малюк влаштував істерику в магазині, дошкільник не хоче йти в дитячий сад, а чи школяр не вміє спілкуватися з однолітками – все це актуальні проблеми, які потребують психологічного розв’язання у першу чергу. З якою б проблемою не зіткнулися батьки, новаторська книга відомого вченого, фахівця в галузі дитячої та вікової психології, написана у співавторстві з експертом з вихованню, допоможе її вирішити.

Чи не вперше погану поведінку дітей та їх примхи і комизування пояснюються певними етапами "зростання" мозку, що істотно полегшує розуміння ситуації. З урахуванням цього факту в книзі представлені 12 революційних стратегій виховання, а також емоційного та інтелектуального розвитку дитини. Але найцікавіше – за допомогою книги батьки зможуть просто і доступно пояснити дітям, як працює мозок, завдяки чому навіть зовсім маленькі зможуть краще розуміти себе і контролювати свою поведінку.

"Одна з найважливіших навичок, яким ми повинні навчити своїх дітей, – дізнаємося ми, – приймати розумні рішення в критичних ситуаціях. Необхідно, щоб вони зупинилися, перед тим як діяти, оцінили можливі наслідки, подумали про почуття інших, винесли моральні та етичні судження".

Книжка заборон і таємниць

(Х.: Віват, 2017)

Книжка заборон і таємниць

"Вони стояли нерухомо, мовчали та пильно дивились один одному в очі. У їхніх іще хлоп’ячих обличчях читалася майбутня суворість", – дізнаємося ми про обличчя, образи, наміри та звичаї сучасних школярів зі збірки, в якій взяли участь такі знакові автори, як І. Роздобудько, Л. Денисенко, Д. Корній, О. Михед, Н. Щерба, Л. Вороніна та інші. Тож чим, крім гри в "Зомбі проти рослин" переймаються в молодших класах? А які проблеми у старшокласників з друзями, а тим паче з недругами, або взагалі з ворогами? Що робити, коли на боці цих самих ворогів не лише влада, директор і геть вся школа, а навіть близькі, а гранати ти як на зло забув у другій школі, тій, звідки тебе вигнали? Кажете, там розберуться?

На жаль, не завжди, і тому серед провідних тутешніх сюжетів – бойовий гопак і суцільне протистояння Системі, що починається змалечку. І неважливо, що патріотичним вихованням це навряд чи назвуть – так само як прозу, зібрану в цій книжці. Оскільки вона – наче захоплююче пригодницьке, детективне чтиво супроти заданого за шкільною програмою – про те, що насправді відбувається за лаштунками "правильного" життя.

"Хлопчик, який переплив океан у кріслі", Лара Вільямсон

(К.: Рідна мова, 2018)

Хлопчик, який переплив океан у кріслі

Ця книжка – друга в авторки, і перша ("Хлопчик на ім'я Гоуп") так само вийшла в "Рідній мові", причому у підлітковій серії "Young Adult". Що ж цікавого, повчального і головне, важливого пропонують нам цього разу? Одинадцятирічний герой у ній втратив матір коли йому було всього чотири роки. Здавалося б, минуло вже багато часу, але малого Рамзі Бекета все ще мучить те, що в дитинстві, він не попрощався з мамою, а тому все намагається придумати спосіб сказати їй "прощай". Але час минає, в родині з'являється нова жінка, художниця Перл, яку начебто любить і наш герой, і його молодший брат Біллі, і батько, мабуть, теж.

Але одного разу батько нашвидку збирає речі, хапає синів в оберемок і йде геть. Жодних пояснень чи прощань – просто зв'язок між ними і Перл раптово урвався, і їх знову стало троє. Саме тут появляється проблема батьківства. Чому б не пояснити дітям причина розриву? Адже виходить, що з Перл брати так само не попрощалися, як з мамою, і проблем, а також психологічних травм побільшало. Тож не дивно, що хлопчаки вирішують розпочати власне секретне розслідування саме з пошуків Перл. І не дивно, що школа, шкільні друзі, а також вчителі – це найменше, що хвилює нашого героя, і це не дивно, якщо зважити на закони, які там панують.

"Пан Бігль показує на мене пальцем і каже, що школа не місце для мрій. – Так, – шепоче Донте Моффатт, схиляючись до мене. – Будь як апельсиновий сік. Коли я буркочу, що не розумію, про що він, пан Бігль верещить: – Сконцентруйся! Щойно я відкриваю рота, ти припиняєш слухати, так, Бекете? – Гм? – На жаль, я і справді не слухав. Як можу слухати,коли моє життя засмоктує виром, і воно котиться в туалетний злив".

"Диваки і зануди", Ульф Старк

(Ульф Старк. Диваки і зануди)

Диваки і зануди

Героїні цієї повісті, дванадцятирічній Сімоні, дуже непросто жити серед «диваків і зануд», які живуть з нею в одній хаті. Серед них зокрема – її власна забудькувата мама, яка не пригадує дня народження своєї дитини і здатна залишити при переїзді спільного улюбленця, пса Кільроя, і яка вирішила стати "не такою". І її недорікуватий і нудний чоловік. Якщо додати несподіваний переїзд, втрату старих друзів і перехід до іншої школи, де одразу виникли проблеми, то картина буде повною. Варто додати, що через незвичне ім’я Сімону прийняли за хлопця, сама вона закохалася, але у неї… закохалися так само.

І лише дідусь дівчинки – єдина людина, якій можна розповісти про всі негаразди, поговорити і пожартувати, зрештою, просто помовчати, міцно притиснувшись – трохи розраджує складну ситуацію, яка склалася у бідолашної героїні. Саме старий підкаже їй, як можна жити на цьому нудному світі, коли втече з лікарні у жіночих чоботах, показавши себе неабияким веселуном. Крім того, ще й влаштувавши незабутню вечірку, яка доведе всім, що бути диваком набагато краще, ніж вважатися занудою і провалити "правильний" спосіб життя. Тобто бути "таким, як всі" у цьому світі.

Ігор Бондар-Терещенко, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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