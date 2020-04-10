Книга легендарного Кобі Браянта очолила рейтинг бестселерів New York Times

Книга легендарного баскетболіста Кобі Браянта посмертно стала №1 у рейтингу бестселерів New York Times. Нагадаємо, що напередодні книга спортсмена була опублікована посмертно у США. Вона розповідає про дворову команду з тренером-чарівником.

Кобі Браянт написав книгу у співавторстві з американським фантастом Веслі Кінгом. Оригінальна назва твору – The Wizenard Series: Season One ("Серія Чарівника: перший сезон"). Книга поєднує в собі елементи фентезі, пов'язаного з чарами Гаррі Поттера і баскетболом. Вона вже займає перше місце по продажах серед дитячих книг на популярному сервісі Amazon.

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Цей твір є другим в серії. Перша книга була випущена 19 березня 2019 року і називається "The Wizenard Series: Training Camp".

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