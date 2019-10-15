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Ключові принципи правильного харчування, про які варто знати кожному
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Правильне харчування часто плутають з дієтами та вважають дорогою витівкою не для всіх, однак насправді кожному варто пам'ятати про ключові правила правильного раціону. Вони не вдарять по гаманцю, але покращать самопочуття.
Компанія Barilla Center for Food and Nutrition озвучила ключові принципи правильного харчування, яких чимало людей дотримуються, навіть не підозрюючи про це. Ці поради не вдаряють по бюджету, а також покращать стан здоров'я.
І ще: Названо продукти, які допомагають не переїдати
Однією із ключових порад є приготування страв на рослинній основі, тобто, фрукти, овочі та бобові завжди мають бути у раціоні. А от м'ясо, особливо якщо йдеться про червоне, краще вживати рідко. Така ж ситуація і з молочними продуктами, які насправді не настільки потрібні організму, як заведено говорити у сучасному суспільстві.
А для того ж, щоб не перегинати кількість денних калорій, фахівці радять розумніше готувати страви, розраховуючи кількість та розміри тарілок. Саме звичка приготувати більше, аніж потрібно призводить до переїдання та ожиріння.
Спеціалісти розповідають, що в ідеалі харчування має базуватись на сезоні, зважаючи на продукти у регіоні та їхню свіжість. Також не варто забувати про вживання чистої води, адже люди не відрізняють голод від спраги.
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