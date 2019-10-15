Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Як просто і смачно приготувати макарони
-
- 25
Макарони з м'ясом люблять всі. А готувати їх, звісно, можна по-різному. Розповідаємо про один зі способів.
Інгредієнти:
- Яловичина 350 г
- Макарони 300 г
- Цибуля 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Сушені помідори 5 шт.
- Часник 2 зубчики
- Олія
- Перець чорний мелений
- Сіль
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки
Як приготувати смачні макарони:
- Готувати будемо в казані. Наливаємо на дно трохи олії. Спочатку трохи обсмажуємо цибулю. Приблизно 2-3 хвилини. М'ясо нарізаємо на шматочки і відправляю до цибулі. Обсмажуємо ще кілька хвилин.
- 5-6 шматочків в'ялених помідорів нарізаємо дрібно і додаємо в казан. Сюди ж 2 зубчики часнику через прес і натерту на дрібній тертці моркву. Перемішуємо і через 2-3 хвилини додаємо літр гарячої води.
- Накриваємо кришкою і на невеликому вогні тушкуємо практично до готовності м'яса. Сюди ж чорний перець і сіль за смаком.
- Перемішуємо. Тепер макарони. Відправляємо приблизно 300 г макаронів у казан. Додаємо води стільки, щоб вона повністю покривала макарони. Накриваємо кришкою і варимо 10 хвилин. Потім перемішуємо, ще 2 хвилини варимо і знімаємо з вогню. Даємо настоятися 5-7 хвилин і можна подавати!
Це смачно: Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
11:54На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
11:17В Україні оголошено пожежну небезпеку: що не можна робити
-
10:57Tetris Challenge: Укрзалізниця "розібрала" купейний вагон для фото
-
10:27Названо продукти, які допомагають не переїдати
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:56Учені спростували популярний міф про котів
-
09:29Дивовижна місіс Мейзел: трейлер і дата виходу 3 сезону серіалу
-
08:57Погода в Україні 15 жовтня: точний прогноз по містах
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
07:32Як просто і смачно приготувати макарони
-
07:13Створений унікальний безпілотний будинок на колесах
- 14 жовтня
-
21:55Зваблива Міс Всесвіт 2012 показала пишний бюст
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
21:12Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн
-
21:05Великі Вуйки 1 серія 1 сезон: дивитись онлайн новий серіал 1+1
-
21:0015 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:57Цей популярний фрукт допомагає схуднути
-
20:31Нічна Венеція у яскравих знімках: дух перехоплює
-
20:13У Мадриді пропонують безкоштовно відвідати 156 культурних об'єктів
-
19:55Ангел Victoria's Secret показала пікантне фото без одягу (18+)
-
19:30Продукти, які не можна їсти вранці, а ми все одно їмо
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
- 14 жовтня
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
16:11ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
12:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
10:00Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
07:50Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня
-
00:02Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у восьмому прямому ефірі
- 13 жовтня
-
21:00Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
-
17:50Дівчина тижня: гаряча модель та секс-бомба Instagram Ізабелла Бушемі (18+)
-
14:56Науковці проїхалися по електромобілях: як вони впливають на довкілля
-
12:00Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки
-
09:25Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна: як це було (повне відео бою)
-
08:13Дієтологи розповіли, чому необхідно починати свій ранок зі сніданку
- 12 жовтня
-
21:25Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)
-
19:00Найкращі пісні 2000-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
12:15Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
-
10:08ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
08:32BMW показала, чому надзвичайно важливо міняти літню гуму на зимову
- 11 жовтня
-
22:12Ці ерогенні зони на жіночому тілі чоловіки часто ігнорують
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›