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Як просто і смачно приготувати макарони

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Смачні макарони - фото 1
Смачні макарони / blog-italia

Макарони з м'ясом люблять всі. А готувати їх, звісно, можна по-різному. Розповідаємо про один зі способів.

Інгредієнти:

  • Яловичина 350 г
  • Макарони 300 г
  • Цибуля 1 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Сушені помідори 5 шт.
  • Часник 2 зубчики
  • Олія
  • Перець чорний мелений
  • Сіль

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Як приготувати смачні макарони:

  1. Готувати будемо в казані. Наливаємо на дно трохи олії. Спочатку трохи обсмажуємо цибулю. Приблизно 2-3 хвилини. М'ясо нарізаємо на шматочки і відправляю до цибулі. Обсмажуємо ще кілька хвилин.
  2. 5-6 шматочків в'ялених помідорів нарізаємо дрібно і додаємо в казан. Сюди ж 2 зубчики часнику через прес і натерту на дрібній тертці моркву. Перемішуємо і через 2-3 хвилини додаємо літр гарячої води.
  3. Накриваємо кришкою і на невеликому вогні тушкуємо практично до готовності м'яса. Сюди ж чорний перець і сіль за смаком.
  4. Перемішуємо. Тепер макарони. Відправляємо приблизно 300 г макаронів у казан. Додаємо води стільки, щоб вона повністю покривала макарони. Накриваємо кришкою і варимо 10 хвилин. Потім перемішуємо, ще 2 хвилини варимо і знімаємо з вогню. Даємо настоятися 5-7 хвилин і можна подавати!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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