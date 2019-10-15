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Названо продукти, які допомагають не переїдати
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Переїдання вважається однією із найпоширеніших причин появи зайвої ваги та ожиріння. Тому дієтологи нагадали, які продукти варто внести до раціону, щоб не вживати надто багато калорій.
Дієтологи рекомендують вживати продукти, які швидко втамовують голод та дозволяють уникнути переїдання. І сюди не входять тістечка, печиво чи інші не надто шкідливі десерти і перекуси, які так хочеться з'їсти після звичайної трапези.
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І поки у Китаї рекомендують під час прийому їжі споживати лише 70% від порції, пояснюючи, що саме решта 30% і призводять до ожиріння, то світові дієтологи дозволяють повноцінно харчуватися. Щоправда, потрібно правильно підбирати продукти для трапези. Чимало людей полюбляють після сніданку, обіду чи вечері ще спокуситися на солодощі з чаєм.
Такі калорійні бомби і справді впливають не лише на відчуття голоду, а й на метаболізм та вагу. Тому медики рекомендують замінити це навіть горням капучіно. Саме ароматна кава може обманути мозок, адже ви отримаєте і порцію солодкого, і без надмірної кількості калорій. До того ж, організм почне працювати швидше.
Також гарною заміною шкідливим перекусам можна вважати хумус, який швидко втамовує голод та дозволяє уникнути бажання з'їсти ще десертик. А найкращим варіантом напою можна вважати зелений чай. Також дієтологи рекомендують у якості перекусів у першій половині дня обирати фрукти та цілозерновий хліб.
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