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Клопотенко розповів, як заготовити гриби на зиму
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Український відомий популяризатор традиційної кухні та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився зі своїми підписниками секретами, як зберегти гриби впродовж зими. Читайте далі та дізнайтеся, як заморожувати та засушувати гриби на зиму!
Зауважте, що сезон лісових грибів триває досить мало. Багато хто навіть не встигає скуштувати страву зі свіжих грибів. Але завжди є вихід – підіть на базар, закупіть вдосталь грибів й заготуйте їх на зиму.
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Якщо ви зараз подумали, що це складно і ліньки, то уявіть, як взимку їсте гарячу юшку з лісових грибів і мотивація сама до вас прийде", – коментує Євген Клопотенко.
Як заморозити гриби на зиму
При замороженні максимально зберігається смак та аромат грибів. Якщо у вас великі гриби (білі або польські, до прикладу), то це найкращий спосіб заготівлі:
- Переберіть гриби, відкладіть зів'ялі. Гриби з хробаками викиньте.
- Далі протріть гриби чистою бавовняною ганчіркою або марлею. Якщо ж мити гриби перед заморожуванням, то вони вберуть воду і перетворяться в желеподібну масу після розморожування. Ганчірку змочіть водою, протріть капелюшок та ніжку гриба.
- Нижню частину ніжки відріжте або очистьте економкою.
- Поріжте гриби на великі шматочки.
- Складіть гриби у поліетиленовий пакет із застібкою, максимально видаліть повітря (не пошкодьте гриби). Покладіть пакет у морозильну камеру до відділу з найменшою температурою або скористайтеся функцією швидкого заморожування.
Як засушити гриби на зиму
Якщо у вас дуже багато грибів, то цей спосіб для вас ідеальний:
- Підготуйте гриби до сушіння так само як і до заморожування, не використовуючи воду та миття.
- Сушити гриби можна на свіжому повітрі, нанизавши на нитку.
- Можна обрати спеціальну сушарку, де потрібно розкласти рівномірним шаром гриби.
- Або ж оберіть духовку – сушіть при температурі 60 градусів протягом 6-8 годин.
- Після цього гриби можна перекласти в паперові або тканинні пакети.
- Перед використанням сухих грибів їх потрібно промити та запарити гарячою водою мінімум на 10 хвилин. Після цього можна додавати їх до супу, печені або пасти.
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