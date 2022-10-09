Ектор Хіменес-Браво приготував пасту з цукіні: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати пасту з цукіні. Скуштуйте і ви таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пасту з цукіні.

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Вишуканий гарнір ресторанного рівня із сезонних продуктів, і просто на вашій кухні. Поки ми ще встигаємо на сезон кабачків і цукіні (так, ви можете використати й кабачки теж), спробуймо новий рецепт, він замінить звичайні макарошки з маслом", – коментує кухар.

Інгредієнти для пасти:

Мука – 300 г

Жовток – 2 шт

Яйце – 1 шт

Сіль

Інгредієнти для соусу Песто:

Базилік – 150 г

Арахіс – 50 г

Оливкова олія – 70 г

Пармезан – 70 г

До пасти:

Шалот – 20 г

Цукіні – 150 г

Оливкова олія – 30 г

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