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Кладовище домашніх тварин: новий трейлер фільму за Кінгом

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Вихід картини очікується 4 квітня 2019 року - фото 1
Вихід картини очікується 4 квітня 2019 року / YouTube

Студія Paramount Pictures опублікувала новий атмосферний трейлер ремейка Кладовища домашніх тварин за романом короля жахів Стівена Кінга. Чекаємо на прем'єру!

За сюжетом, сім'я лікаря переїжджає у будинок, розташований біля лісу. Через деякий час герої усвідомлюють, що в лісі відбувається щось дивне. Справжній жах настає після смерті сина лікаря.

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В ролях знялися Джейсон Кларк, Джон Літгоу і Емі Саймец. А режисерами картини стали Кевін Кельш і Денніс Відмайер, відомі за роботою над епізодами фільму Крик.

Відзначимо, що оригінальний роман вперше був опублікований в 1983 році. За сюжетом книги сімейна пара з двома дітьми переїжджає у невелике місто і селиться недалеко від кладовища, де ховали домашніх улюбленців. Після чого події починають розгортатися за похмурим зомбі-сценарієм. Вихід картини в український прокат очікується 4 квітня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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