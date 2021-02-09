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Київ зупинився, там сніжить вже понад 30 годин: фото

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Київ - фото 1
Київ / unian

У Києві понад добу йде сніг. Комунальні не встигають розчищати дорожні магістралі, в результаті чого в столиці автомобільні затори.

"Снігопад триває більше 31 години. Працюємо. Однак, розчищене швидко засипає знову", – йдеться в повідомленні комунального підприємства Київавтодор в Facebook.

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Також в КП відзначили, що в Києві вночі розчищали сніг 459 одиниць спецтехніки, 246 працівників у складі 39 бригад по ручному прибиранню. "Магістральні вулиці чистили колони спецтехніки. Опади не припиняються, розчищені дороги і тротуари швидко засипає знову. Тому проводимо прибирання снігу повторно", – відзначили в Київавтодорі.

Також киян попросили утриматися від поїздок на власному автотранспорті і не залишати свої транспортні засоби на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Київ зупинився, там сніжить вже понад 30 годин: фото - фото 447002

Київ зупинився, там сніжить вже понад 30 годин: фото - фото 447003

Київ зупинився, там сніжить вже понад 30 годин: фото - фото 447004

Київ зупинився, там сніжить вже понад 30 годин: фото - фото 447005

Це цікаво: У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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