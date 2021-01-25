На дорогах Києва з'явився новий дорожній знак: що він означає

На кількох вулицях української столиці з'явився новий попереджувальний дорожній знак 1.40. Його встановлюють на межі зміни покриття.

Так, знак 1.40 встановлений на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській. У Департаменті транспортної інфраструктури підкреслили, що необхідність появи такого знака зумовлена тим, що ділянки дороги з різним дорожнім покриттям є аварійно небезпечними.

І ще: Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв

"Різка зміна покриття, особливо при погіршенні погодних умов, може призвести до ДТП. Київська міська влада розробила та ініціювала включення знака 1.40 до Правил дорожнього руху. Побачивши такий знак, водій повинен знизити швидкість", – уточнили в департаменті.

Подібні знаки діють і на території Євросоюзу.

Читайте також: Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло