У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото

Потужний снігопад накрив Україну, що вплинуло на складні дорожні ситуації у країні. Водії не можуть подолати снігові замети, через що у столиці задіяли військову техніку.

У Києві під час ускладнення погодних умов для рятувальних заходів поліцейські задіяли бронетранспортер, трактор та іншу спецтехніку. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати машини зі снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

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"Через снігопад і морозну погоду на окремих ділянках автодоріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. У зв'язку з цим, співробітники поліції надають допомогу учасникам дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці.

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