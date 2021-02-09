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У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото

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У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото - фото 1

Потужний снігопад накрив Україну, що вплинуло на складні дорожні ситуації у країні. Водії не можуть подолати снігові замети, через що у столиці задіяли військову техніку.

У Києві під час ускладнення погодних умов для рятувальних заходів поліцейські задіяли бронетранспортер, трактор та іншу спецтехніку. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати машини зі снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

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"Через снігопад і морозну погоду на окремих ділянках автодоріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. У зв'язку з цим, співробітники поліції надають допомогу учасникам дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці.

У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото - фото 446937

У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото - фото 446938

У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото - фото 446939

У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото - фото 446940

У Києві задіяли БТР для порятунку автомобілів зі снігової пастки: фото - фото 446941

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Джерело: kyiv.npu.gov
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