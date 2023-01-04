У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року

Кияни та гості міста можуть відвідати тематичну експозицію, на якій представлені цікаві породи домашніх кроликів. У Київському зоопарку охочі зможуть познайомитись з незвичними представниками символу року, адже 2023 рік за східним календарем проходитиме під символом Чорного Водяного Кролика.

До 16 січня відвідувачі побачать чотиримісячних унікальних кроликів із чорним та вогняно-рудим забарвленням, а ще пару бельгійських фландрів, чия вага у дорослому віці досягає 20 кілограмів.

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Чорно-вогняні кролики одразу підкорюють своїм забарвленням: блискучий і насичений чорний колір у поєднанні з яскравим вогняно-рудим забарвленням. Хоч і у догляді вони не дуже відрізняються від інших, темперамент у них – зовсім не кролячий! Через походження від зайців та диких кролів їх вирізняє войовничий норов та стрибучість. Як і наступний 2023 рік, їх характер різкий та непередбачуваний. На експозиції відвідувачі познайомляться з чотирма чорно-вогняними "розбишаками" – кроликом Вогником і його подружками: Ожинкою, Крапочкою та Зірочкою, їм по чотири місяці й маленькі вухастики ще набирають вагу. За день учотирьох вони з’їдають до 1 кг корму. Крім цього всі охочі зможуть побачити пару Бельгійських фландрів – Фанні та Банні. Зараз вони ще досить молодого віку, їм 8 місяців, але вже мають вагу близько 10 кг і з’їдають вдень понад 2 кг корму. Бельгійський фландр – одна з найбільших порід кроликів у світі. Їх вирізняє спокійний, доброзичливий та миролюбний характер разом із просто гігантськими розмірами. Дорослий кріль може важити до 20 кг", – наголосили в Київському зоопарку.

Ці кроленята досліджують свої нові будиночки з різноманітними лазалками та тунелями та насолоджуються смаколиками (морквою, буряком, капустою, спеціальним комбікормом, запашним луговим сіном з різнотрав'я).

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