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Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті

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Поради для любителів плацкарту - фото 1
Поради для любителів плацкарту / dniprograd

Поїздка в плацкарті – те ще задоволення, особливо, якщо їхати доведеться довго. Але є кілька способів зробити дорогу більш-менш комфортною.

Випробування літньою спекою. Оскільки кондиціонерів у плацкарті немає, з вікнами можуть бути проблеми: вікна 3-го і 6-го купе не відкриваються, бо там розташовані аварійні виходи. Відповідно, вирушаючи в подорож влітку, краще вибирати інші купе.

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Оголошення з графіком зупинок зазвичай висить недалеко від купе провідника, але ходити до нього хочеться не всім. Набагато зручніше роздрукувати графік заздалегідь або завантажити в телефон.

Якщо раніше пасажир був зобов'язаний зібрати білизну, то зараз ця задача повністю покладена на плечі провідника. За відсутності бажання або можливості просто не здавайте білизну, залишивши на своїй полиці.

Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті - фото 347534

Проблема сміття під час далеких поїздок стоїть особливо гостро. Повісьте поліетиленовий пакет на гачок під столом і складайте відходи туди.

Ноги не вміщаються на верхній полиці? Скрутіть простирадло чи ковдру, підвісьте до третьої полиці і відпочивайте спокійно.

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Джерело: belvisit
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