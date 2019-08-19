Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа

Журналіст видання Forbes порадила мандрівникам вирушати замість Парижа до Києва. Серед плюсів української столиці вона згадала відносно невеликий потік туристів, прекрасну кухню і відкритий доступ до всіх пам'яток.

"Минулого року Київ відвідало 1,6 мільйона людей, в той час, як у Париж навідалися 83 мільйони", – відзначає автор матеріалу Рана Гуд. Низький потік туристів, за її словами, – це вільний доступ до цікавих місць міста і місцевої кухні.

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Вона також зазначила, що повечеряти в українській столиці можна смачно і не за захмарними цінами. У переліку пам'яток вона згадала Києво-Печерську Лавру з її соборами і печерами, Михайлівський Золотоверхий монастир, Володимирський собор, Золоті ворота, Національний оперний театр та інші.

Щодо кухні автор акцентує увагу на українському борщі, називаючи його "must-try", а також на традиційних голубцях. Ще у матеріалі згадується про близькість Києва до Чорнобиля, і можливість здійснити екскурсію в зону відчуження.

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