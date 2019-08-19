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Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа

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У матеріалі згадується про близькість Києва до Чорнобиля - фото 1
У матеріалі згадується про близькість Києва до Чорнобиля / lonelyplanet

Журналіст видання Forbes порадила мандрівникам вирушати замість Парижа до Києва. Серед плюсів української столиці вона згадала відносно невеликий потік туристів, прекрасну кухню і відкритий доступ до всіх пам'яток.

"Минулого року Київ відвідало 1,6 мільйона людей, в той час, як у Париж навідалися 83 мільйони", – відзначає автор матеріалу Рана Гуд. Низький потік туристів, за її словами, – це вільний доступ до цікавих місць міста і місцевої кухні.

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Вона також зазначила, що повечеряти в українській столиці можна смачно і не за захмарними цінами. У переліку пам'яток вона згадала Києво-Печерську Лавру з її соборами і печерами, Михайлівський Золотоверхий монастир, Володимирський собор, Золоті ворота, Національний оперний театр та інші.

Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа - фото 348775

Щодо кухні автор акцентує увагу на українському борщі, називаючи його "must-try", а також на традиційних голубцях. Ще у матеріалі згадується про близькість Києва до Чорнобиля, і можливість здійснити екскурсію в зону відчуження.

Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа - фото 348776

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Джерело: forbes
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