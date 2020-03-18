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Карантин Коронавірус

Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок

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Ситуація на дорогах у Києві, 18 березня - фото 1
Ситуація на дорогах у Києві, 18 березня

У зв'язку з посиленням карантину в Києві закрили метрополітен та ввели обмеження на перевезення іншими видами громадського транспорту. На додачу, пасажирів зобов'язали заходити у маршрутки у масках. Однак дотримуватись цих заборон киянам складно.

Напередодні в Києві підтвердили два випадки коронавірусу COVID-2019, тож влада вирішила посилити карантин у місті. Нові обмеження стосуються не лише закриття усіх закладів, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС, а й призупинення міжміського та міжобласного сполучень.

До теми: Що закрито на карантин, а що працює в Києві

З 23:00 17 березня закрили метрополітен. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. При цьому перевезення пасажирів у місті допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі, а в тролейбусах, автобусах і вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб. Заходити в громадський транспорт Києва пасажирам дозволено лише в масках.

Увесь рухомий склад дезінфікують двічі на день, а водії та кондуктори забезпечені захисними масками.

Карантин у Києві - фото 392831
Карантин у Києві

У перший день без метро Київ застряг у заторах. І хоча по маршрутах усіх гілок запустили автобуси, проте впоратись із напливом людей вони не можуть. У соцмережах публікують фото, на яких видно, що кияни не дотримуються введених обмежень.

Замість 10 осіб – у маршрутках тиснява, пасажири не мають масок, адже їх і купити в столиці ніде, а на зупинках утворились довжелезні черги.

Ми зібрали фото та відео, які показують ситуацію в столиці. Більше відео є тут.

У Київпастрансі кажуть, що контролювати дотримання вимог карантину повинні водії та кондуктори, а допомагати їм буде поліція. За порушення правил водіїв чекає дисциплінарна відповідальність.

Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок - фото 392839\
Черга в маршрутку - фото 392842
Черга в маршрутку
Автобус №50, бульвар Перова - фото 392838
Автобус №50, бульвар Перова / Букви
Автобус №56 - фото 392840
Автобус №56 / Олексій Янковський
Трамваї теж переповнені - фото 392841
Трамваї теж переповнені
Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок - фото 392835

Читайте також: У мережі поширюють новий фейк про карантин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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