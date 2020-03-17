Карантинний Київ у трьох картинках: що закрили, а що працює в столиці

Київ запровадив суворі обмеження, аби не допустити поширення коронавірусу COVID-2019. Напередодні в столиці підтвердили перші випадки захворювання, тож тепер карантин посилиться. Розповідаємо, які заклади закривають у місті, а що працюватиме.

Карантин у Києві оголосили з 12 березня до 3 квітня, однак практично щодня вводять додаткові обмеження для жителів столиці. Спершу йшлось про заборону масових зібрань та карантин у навчальних закладів, а уже 17 березня стало відомо про низку додаткових заходів, зокрема – закриття метрополітену.

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Щоб не заплутатись у потоці новин та не пропустити важливу інформацію, ми зібрали найголовніше про роботу закладів та транспорту в Києві. Збережіть собі ці картинки!

Що закрили в Києві до 3 квітня:

навчальні заклади (від дитсадків до вишів)

заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари

торгово-розважальні центри

театри, кінотеатри

музеї, бібліотеки, медіатеки

спортивні комплекси і зали, басейни, сауни;

салони краси, перукарні, тату-салони тощо

стоматології (крім ургентних випадків)

дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби

коворкінги

стихійні ринки

ЦНАПи (тільки онлайн)

церкви

Які заклади працюватимуть під час карантину:

аптеки

продуктові магазини

супермаркети

АЗС, СТО

магазини з господарськими товарами

банки та банкомати

поштові відділення

онлайн-доставка їжі та товарів

колл-центри

зоомагазини і ветлікарні

заклади сфери ритуальних послуг

Як буде курсувати транспорт у столиці

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України також обмежене. Так, з 23:00 17 березня метро припиняє перевезення пасажирів. Наземний пасажирський транспорт працюватиме в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Як розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, з 18 березня у маршрутки, тролейбуси та трамваї Києва пускатимуть лише пасажирів у масках.

Перевезення пасажирів у місті допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі. У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.

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