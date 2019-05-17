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Київ – у десятці міст з найкрасивішими видами

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Київ зворушує красою - фото 1
Київ зворушує красою / wondersholidays

Автор британського видання The Guardian назвав ТОП-10 міст з найкрасивішими видами. Київ увійшов до їх списку, поряд з Нью-Йорком (США), Гаваною (Куба), Більбао (Іспанія) та іншими.

Андріївська церква пастельних тонів, на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва – прекрасний зразок архітектури в стилі бароко. Але що дійсно відрізняє цю церкву від багатьох інших, так це оглядовий майданчик, доступний всього за 60 пенсів, з якого відкривається чудовий 360-градусний вид на місто, йдеться у статті.

І ще: З бульбашками: у Києві почали мити дороги

Андріївський узвіз - фото 328262
Андріївський узвіз

Автор також акцентує увагу на "купольних церквах, брукованій вулиці, іменованій Андріївським узвозом", річці і на інших красотах нашої столиці. Повний перелік міст, включених в десятку:

  • Кейптаун, Південна Африка
  • Київ, Україна
  • Нью-Йорк, США
  • Ханой, В'єтнам
  • Більбао, Іспанія
  • Вальпараїсо, Чилі
  • Берген, Норвегія
  • Верона, Італія
  • Гавана, Куба
  • Джайпур, Індія

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Джерело: theguardian
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