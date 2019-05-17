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Київ – у десятці міст з найкрасивішими видами
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Автор британського видання The Guardian назвав ТОП-10 міст з найкрасивішими видами. Київ увійшов до їх списку, поряд з Нью-Йорком (США), Гаваною (Куба), Більбао (Іспанія) та іншими.
Андріївська церква пастельних тонів, на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва – прекрасний зразок архітектури в стилі бароко. Але що дійсно відрізняє цю церкву від багатьох інших, так це оглядовий майданчик, доступний всього за 60 пенсів, з якого відкривається чудовий 360-градусний вид на місто, йдеться у статті.
І ще: З бульбашками: у Києві почали мити дороги
Автор також акцентує увагу на "купольних церквах, брукованій вулиці, іменованій Андріївським узвозом", річці і на інших красотах нашої столиці. Повний перелік міст, включених в десятку:
- Кейптаун, Південна Африка
- Київ, Україна
- Нью-Йорк, США
- Ханой, В'єтнам
- Більбао, Іспанія
- Вальпараїсо, Чилі
- Берген, Норвегія
- Верона, Італія
- Гавана, Куба
- Джайпур, Індія
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