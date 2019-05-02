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Названо найкращі українські міста для туризму

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Північний міст у напрямку Троєщини - фото 1
Північний міст у напрямку Троєщини / kyivtv

Відома американська газета The Washington Post назвала головні туристичні локації України. Експерти радять мандрівникам обов’язково відвідати Київ і Львів.

Автори публікації зазначають, що Київ – це одне з найстаріших міст Східної Європи з населенням 2,9 мільйона осіб, яке багате на вишукані церкви, давню архітектуру та історію.

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Київ

Водночас Львів експерти виділяють його доступністю, атмосферою і гарним співвідношенням ціни-якості. Однією з головних локацій міста автори називають центральну площу Ринок, на якій розташовано безліч різних закладів і музеїв.

В якості однієї з родзинок експерти називають львівські кафе, оскільки саме в цьому місті колись був винайдений рецепт кави, відомий сьогодні як "віденський". До цікавих місць відносять і книжковий ринок просто неба.

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Львів

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Джерело: washingtonpost
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