Названо найкращі українські міста для туризму

Відома американська газета The Washington Post назвала головні туристичні локації України. Експерти радять мандрівникам обов’язково відвідати Київ і Львів.

Автори публікації зазначають, що Київ – це одне з найстаріших міст Східної Європи з населенням 2,9 мільйона осіб, яке багате на вишукані церкви, давню архітектуру та історію.

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Київ

Водночас Львів експерти виділяють його доступністю, атмосферою і гарним співвідношенням ціни-якості. Однією з головних локацій міста автори називають центральну площу Ринок, на якій розташовано безліч різних закладів і музеїв.

В якості однієї з родзинок експерти називають львівські кафе, оскільки саме в цьому місті колись був винайдений рецепт кави, відомий сьогодні як "віденський". До цікавих місць відносять і книжковий ринок просто неба.

Львів

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