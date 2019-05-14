З бульбашками: у Києві почали мити дороги

У Києві серйозно взялися за чистоту та стан основних доріг, тому тепер їх митимуть спеціальними засобами. Європейська практика вже почала працювати.

У столиці України розпочали мити дороги з спеціальними мийними засобами, як це вже давно практикують в інших європейських містах. Про нововведення розповіли у Київській міській держадміністрації.

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Послугу з клінінгу доріг вже перевірили, а також створили графік щодо прибирання ключових магістралей у центрі Києві. За словами місцевої влади, після зими обов'язково потрібно мити дороги, щоб видалити кіптяву, жирові, масляні та графітові забруднення, залишки хлоридів та наліт від вихлопних газів.

Тому для такої серйозної місії Київавтодор придбав три багатофункційні машини FordTrucks. Взимку вони розподіляли рідкі хлориди, а в теплішу пору року займатимуться чистотою доріг.

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