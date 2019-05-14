Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

З бульбашками: у Києві почали мити дороги

  • 64
У Києві миють дороги "з милом" - фото 1
У Києві миють дороги "з милом" / kyivcity.gov.ua

У Києві серйозно взялися за чистоту та стан основних доріг, тому тепер їх митимуть спеціальними засобами. Європейська практика вже почала працювати.

У столиці України розпочали мити дороги з спеціальними мийними засобами, як це вже давно практикують в інших європейських містах. Про нововведення розповіли у Київській міській держадміністрації.

І ще: Названі авто, які можна купувати з великим пробігом

Послугу з клінінгу доріг вже перевірили, а також створили графік щодо прибирання ключових магістралей у центрі Києві. За словами місцевої влади, після зими обов'язково потрібно мити дороги, щоб видалити кіптяву, жирові, масляні та графітові забруднення, залишки хлоридів та наліт від вихлопних газів.

У Києві миють дороги 'з милом' - фото 327453

Тому для такої серйозної місії Київавтодор придбав три багатофункційні машини FordTrucks. Взимку вони розподіляли рідкі хлориди, а в теплішу пору року займатимуться чистотою доріг.

Зараз є три машини для прибирання доріг - фото 327454

Читайте також: На відео показали, як орієнтується автопілот Tesla в сильну грозу

Джерело: kyivcity.gov.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 262
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 619
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 453
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології