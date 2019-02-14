Так виглядатиме Kyiv Food Market на Арсенальній

Архітектор Слава Балбек показав візуалізацію проекту міського фудкорту Kyiv Food Market.

Як може виглядати Kyiv Food Market зсередини? Фото проекту виклав у себе в Instagram засновник balbek bureau архітектор Слава Балбек.

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Нагадаємо, навесні одеський ресторатор Алекс Купер відкриє в Києві великий міський фудкорт. Kyiv Food Market розташується в одному з будинків колишнього заводу "Арсенал" (вул. Московська, 4) і об'єднає 26 ресторанних проектів. Поруч Купер відкриє ще один заклад – міське кафе "Молодість".

Фудкорт – це декілька прилавків від різних виробників фастфуду, розставлених по периметру певної площі. А в центрі цієї площі – загальний для них обідній зал. Таке явище дуже популярне у ТЦ.

Гортайте фотогалерею:

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