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Погода в Києві: синоптик попередила про серйозні морози

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Посилення морозів у Києві - фото 1
Посилення морозів у Києві

Мешканців столиці чекає суттєве похолодання. За словами синоптика Наталки Діденко, погода в Києві різко погіршиться.

Відлига втримається в країні ненадовго, а вже до кінця тижня у Києві очікується повернення морозів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Синоптик попередила про різке похолодання

"Кияни! 17 січня та 18 січня постарайтеся добре погрітися, у денні години температура повітря буде м'якою і пухнастою, 0+3 градуси. І якраз прикрутіть на пару днів опалення, поекономте. Бо ця економія дуже знадобиться вже найближчим часом. Адже саме на Водохреще в Україну заходить похолодання", – наголосила вона.

Перші морози сягнуть до -5-10 вночі та -2-6 вдень, однак вже 23-25 січня у столиці Україні прогнозується до -15-20.

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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