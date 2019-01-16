Синоптик попередила про різке похолодання

Відлига в Україні протримається недовго, а на зміну їй прийдуть сильні морози.

17 січня, у четвер, вночі в країні очікуються морози до -5-12, а на заході близько нуля. Однак вдень повсюди, крім сходу та центру, втримається до +1+5. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь – в усіх областях +1+5 градусів. Ввечері на Голодну кутю, 18 січня, почне температура повітря знижуватися. І на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів", – зазначила вона.

У Києві 17 січня буде хмарна погода з температурою близько нуля, а також сильний вітер. 18 січня також втримається тепла погода, однак з 19 почнуть посилюватись морози.

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