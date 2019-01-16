Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Синоптик попередила про різке похолодання

  • 34
Погода на завтра, 17 січня - фото 1
Погода на завтра, 17 січня

Відлига в Україні протримається недовго, а на зміну їй прийдуть сильні морози.

17 січня, у четвер, вночі в країні очікуються морози до -5-12, а на заході близько нуля. Однак вдень повсюди, крім сходу та центру, втримається до +1+5. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте також: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

"18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь – в усіх областях +1+5 градусів. Ввечері на Голодну кутю, 18 січня, почне температура повітря знижуватися. І на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів", – зазначила вона.

У Києві 17 січня буде хмарна погода з температурою близько нуля, а також сильний вітер. 18 січня також втримається тепла погода, однак з 19 почнуть посилюватись морози.

Актуально: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4862
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2633
Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото
  • Вчора, 15:21
  • 403
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події