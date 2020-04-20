Чи можна заразитися на коронавірус через продукти

Уряд Великобританії випустив керівництво, в якому міститься інформація про ризики зараження коронавірусом через продукти харчування і упаковку від них.

Зараження коронавірусом COVID-19 через продукти харчування малоймовірне, але заходів безпеки все ж слід дотримуватися.

І ще: Названо найзатребуваніші вакансії в Україні під час карантину

У керівництві британського уряду сказано, що респіраторні захворювання не поширюються через харчові продукти або їх упаковку. Фахівці підкреслюють, що навіть якщо вірус був на поверхні їжі, то під час термічної обробки він загине.

Вони рекомендують мити свіжі продукти гарячою водою і очищати від шкірки перед вживанням. Також після кожного контакту з упаковкою необхідно вимити руки.

Їжа

Читайте також: Вчені знайшли нову руйнівну функцію коронавірусу