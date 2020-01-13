Кіт і картопля фрі: епічні відео розсмішило мережу

Користувачі не можуть втримати спіх від кумедного відео з котом, якому запропонували картоплю фрі. Реакція пухнастика виявилась зовсім непередбачуваною!

На платформі Reddit користувач з ніком favoritehello поділився вже давнім записом з пухнастим котом, який за лічені години піднявся у тренди, зібравши понад 12 тисяч переглядів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на відео господарі пропонує домашньому улюбленцю картоплю фрі. Спершу тваринка не розуміє, що перед нею, тому вирішує понюхати. Саме у цей момент мордочка скривлюється і невдоволений кіт просто вибиває їжу з руки. Виглядає справді епічно і змушує замислитись, чи варто їсти такі продукти :)

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