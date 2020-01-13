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Дівчина, яка танцювала за кермом автомобіля, стала зіркою мережі: веселе відео

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Дівчина, яка танцювала за кермом автомобіля, стала зіркою мережі: веселе відео - фото 1

Жінки часто відрізняються своєю майстерністю робити кілька справ одночасно, будучи за кермом. Наприклад, фарбуватися чи записувати сторіс, а також слухати улюблену музику і наспівувати знайомі слова. Від останньої спокуси не втрималася і ця дівчина, яку помітили танцюючою за кермом і зняли на відео.

За словами автора відео, він просто побачив, як симпатична дівчина робить якісь неоднозначні рухи руками і вирішив зняти цей кумедний момент. Переглянувши запис, можна припустити, що дівчина просто почула знайомий мотив пісні і почала пританцьовувати прямо за кермом. Швидше за все, вона й гадки не мала про те, що це може хтось побачити, крім її собаки, який сидів поруч на пасажирському сидінні.

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Користувачі сприйняли це відео по-різному. Були ті, хто від душі посміявся над цією милою дівчиною, а інші ж натякнули автору ролика на те, що підглядати негарно. Адже коли дівчина побачила, що її знімають, зовсім не зраділа, а збентежилася і моментально приховала обличчя. Як не дивно, це найбільше повеселила очевидця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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