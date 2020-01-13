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Японський мільярдер почав пошуки дівчини для польоту до Місяця
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Мільярдер Юсаку Маедзава оголосив про запуск шоу, за допомогою якого буде шукати дівчину для відносин і спільного польоту до Місяця. Рекламна компанія запевняє, що чоловік хоче побувати в такому особливому місці разом з кимось особливим.
У конкурсі можуть взяти участь самотні жінки, які старші за 20 років, які є "яскравими" особистостями, хочуть в повній мірі насолоджуватися життям і хочуть миру в усьому світі. Вони також повинні бути зацікавлені в польотах в космос.
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Заявки на участь у заході мають бути подані до 17 січня, а вибір повинен бути зроблений в кінці січня. "Остаточне рішення про партнера буде прийнято до кінця березня," – повідомляється на сайті.
Неясно, чи дійсно ця людина полетить на ракеті SpaceX, хоча Ілон Маск репостнув оголошення Юсаку Маедзави про цю кампанію.
Маедзава стане першим космічним туристом, якого до Місяця доставить компанія Ілона Маска SpaceX. Він стане також першим непрофесійним астронавтом на орбіті супутника Землі. Весь політ, як повідомляла SpaceX, займе близько тижня.
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