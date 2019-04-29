Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер четвертої серії

Гра престолів 2019 вже б'є рекорди за переглядами, а в мережі опублікували трейлер четвертої серії восьмого сезону. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Третя серія фінального серіалу Гри престолів вийшла у світу ніч на 29 квітня, а після неї HBO одразу ж показав фанатам тизер до четвертого епізоду. Ролик встиг викликати шквал емоцій та дуже здивував фанатів. Нагадаємо, що дата виходу 4 серії 8 сезону Гри престолів запланована вже на 5 травня (в Україні у ніч на 6 травня).

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Новий тизер показав замок Серсеї та її військо, а також святкування перемоги у Вінтефеллі. Як говорить Дені, "Ми перемогли у Великій Війні, тепер ми переможемо в останній Війні". Також можна побачити, що романтичні стосунки Ар'ї продовжуються, дракони не збираються відступати, а епічна зустріч двох королев точно буде не менш кривавою.

Гра престолів 8, дивитись трейлер 4 серії онлайн:

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