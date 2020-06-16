Кіт Харінгтон приголомшив кардинальною зміною іміджу: фотофакт

Британський актор Кіт Харінгтон, який відомий за роллю Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", кардинально змінив образ, здивувавши своїх шанувальників. Секс-символ, який запам'ятався з копицею волосся і густою бородою, поголився і обстриг волосся.

На знімках, які зробили папараці, видно, що 33-річний Кіт Харінгтон підстригся практично налисо. Його борода стала також значно коротшою.

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Актор вийшов на прогулянку зі своєю собачкою. Зірка Гри престолів прогулювався в джинсах, чорній футболці та черевиках. У руках він несе паперовий пакет з покупками. Багато шанувальників Харінгтона приголомшені новим іміджем свого кумира, адже він змінився до невпізнання.

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