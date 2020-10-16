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40-річний татусь: Маколей Калкін прогулявся з коханою та котом у візку

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40-річний Калкін усіляко готується стати батьком - фото 1
40-річний Калкін усіляко готується стати батьком / gettyimages

Усі ми знаємо, що у Маколея Калкіна відмінне почуття гумору. Це він вкотре довів, прогулюючись зі своєю коханою. Світлина відразу ж стала вірусною, адже пара вигулювала собаку, а також кота. Останній, до слова, чемно сидів у дитячому візку.

Маколей Калкін нещодавно відсвяткував ювілей – акторові виповнилося 40 років. Мабуть, він вважає, що тепер для нього настав підходящий вік, щоб заводити дітей.

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На початку року актор зізнавався Esquire, що він і його дівчина Бренда Сонг уже щосили намагаються це зробити. "Ми багато практикуємося", – сказав тоді Калкін.

Поки ж зірка фільму "Сам удома", здається, тренується бути батьком на коті, якого взяв на прогулянку в дитячому візку. Бренда ж вийшла на вулицю з собакою на повідку – нічого незвичайного.

Маколей Калкін прогулюється зі своєю коханою - фото 430628
Маколей Калкін прогулюється зі своєю коханою / TheImageDirect

Для прогулянки Калкін також вибрав футболку з написом "людина для емоційної підтримки".

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Джерело: The Daily Mail
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