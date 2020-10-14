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В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото

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Календар з австралійськими пожежниками – благодійний - фото 1
Календар з австралійськими пожежниками – благодійний

Уже традиційно в Австралії вийшов календар з оголеними пожежниками. Це вже 28-ий випуск календаря. Красені-пожежники у ньому позують з котами, собаками, коалами, кіньми й іншими тваринами з Австралії. Дивіться круті фото з благодійного календаря на 2021 рік!

Усі ми пам'ятаємо, що 2020 рік був особливо складним для борців з вогнем. В Австралії було багато лісових пожеж, які завдали серйозної шкоди як людям, так і дикій природі. Так, у календарі на 2021 рік з'явилася нова рубрика "Герої", головними персонажами якої стали пожежники за роботою.

Це цікаво: Пожежник показав, як загасити вогонь, і став зіркою Reddit (відео)

Частина прибутку від продажу календарів піде на благодійність. Гроші передадуть центрам, ветеринарним лікарням і службам, які займаються порятунком тварин (Byron Bay Wildlife Hospital, Native Animal Rescue, Wildcare Inc, Fauna Rescue SA, Australian Seabird Rescue й інші організації).

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430259

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430258

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430257

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430256

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430255

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430254

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430253

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430252

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430251

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430250

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430249

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430248

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430247

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430246

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430245

В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото - фото 430244

Дивіться також відео, як проходили зйомки календаря:

Замовити календарі і милуватися красенями-пожежниками щодня у 2021 році можна на сайті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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