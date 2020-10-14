В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото

Уже традиційно в Австралії вийшов календар з оголеними пожежниками. Це вже 28-ий випуск календаря. Красені-пожежники у ньому позують з котами, собаками, коалами, кіньми й іншими тваринами з Австралії. Дивіться круті фото з благодійного календаря на 2021 рік!

Усі ми пам'ятаємо, що 2020 рік був особливо складним для борців з вогнем. В Австралії було багато лісових пожеж, які завдали серйозної шкоди як людям, так і дикій природі. Так, у календарі на 2021 рік з'явилася нова рубрика "Герої", головними персонажами якої стали пожежники за роботою.

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Частина прибутку від продажу календарів піде на благодійність. Гроші передадуть центрам, ветеринарним лікарням і службам, які займаються порятунком тварин (Byron Bay Wildlife Hospital, Native Animal Rescue, Wildcare Inc, Fauna Rescue SA, Australian Seabird Rescue й інші організації).

Дивіться також відео, як проходили зйомки календаря:

Замовити календарі і милуватися красенями-пожежниками щодня у 2021 році можна на сайті.

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