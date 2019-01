Braii – Maybe: слухати пісню гурту на Нацвідбір на Євробачення 2019

Учасники відбору на Євробачення 2019 – гурт Braii – презентували трек, з яким вони позмагаються за право представляти Україну в Ізраїлі. Конкурсна пісня музикантів отримала назву Maybe. Зацініть!

Гурт Braii дебютував на сцені в 2018 році і тепер спробує підкорити Україну під час Нацвідбору на Євробачення 2019. На рахунку колективу – міні-альбом "City of Nothing", однак на конкурсі Braii спробують власні сили із першою піснею з майбутнього лонгплею "Maybe".

Відзначимо, що до гурту Braii входить засновниця київської студії Istok Оксана Бризгалова (вокал), а також бас-гітаристка Інна та гітарист Андрій. Уже незабаром музиканти представлять кліп на композицію "Maybe". А поки що слухайте конкурсний сингл – запевняємо, що похмурий жіночний інді-рок зачарує вас з першого акорду!

Слухати онлайн пісню Braii – Maybe на відбір на Євробачення 2019:

