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Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Braii – Maybe: слухати пісню гурту на Нацвідбір на Євробачення 2019

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Braii подалися на Нацвідбір на Євробачення 2019 - фото 1
Braii подалися на Нацвідбір на Євробачення 2019

Учасники відбору на Євробачення 2019 – гурт Braii – презентували трек, з яким вони позмагаються за право представляти Україну в Ізраїлі. Конкурсна пісня музикантів отримала назву Maybe. Зацініть!

Гурт Braii дебютував на сцені в 2018 році і тепер спробує підкорити Україну під час Нацвідбору на Євробачення 2019. На рахунку колективу – міні-альбом "City of Nothing", однак на конкурсі Braii спробують власні сили із першою піснею з майбутнього лонгплею "Maybe".

Тут більше: Усі учасники українського відбору на Євробачення 2019

Відзначимо, що до гурту Braii входить засновниця київської студії Istok Оксана Бризгалова (вокал), а також бас-гітаристка Інна та гітарист Андрій. Уже незабаром музиканти представлять кліп на композицію "Maybe". А поки що слухайте конкурсний сингл – запевняємо, що похмурий жіночний інді-рок зачарує вас з першого акорду!

Слухати онлайн пісню Braii – Maybe на відбір на Євробачення 2019:

І ще: Відбір на Євробачення 2019 - оголошено склад журі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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