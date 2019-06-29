Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою

Шукаєте хорошу комедію чи пригоди для перегляду з друзями або наодинці? Зібрали для вас ТОП-3 легкі літні фільми, які точно змусять сміятись та зроблять вечір кращим. А деякі стрічки приємно переглянути знову!

У диких умовах

Оригінальна назва мовою фільму: Into the Wild

Жанр: пригоди, драма

Країна: США

Режисер: Шон Пенн

У головних ролях: Еміль Гірш, Марсія Гей Гарден, Вільям Герт, Джена Малоун, Кетрін Кінер, Вінс Вон, Крістен Стюарт,

Тривалість: 148 хв.

Рік: 2007

Красивий фільм для тих, хто обожнює подорожі. Стрічка базується на реальній історії юнака Крістофера Маккендлеса, який виріс у статках, але в один момент вирішив позбутись всіх грошей та мандрувати США та Мексикою. Він роздав гроші тим, хто їх потребував, а сам назвався суперволоцюгою та підпрацьовував де траплялось. Ноги завели його аж до Аляски, де й закінчився його шлях. Цей фільм точно змусить переглянути свої погляди на життя.

У диких умовах: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Євротур

Оригінальна назва мовою фільму: Eurotrip

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Алек Берг

У головних ролях: Скотт Мекловіц, Джейкоб Піттс, Мішел Трахтенберг, Тревіс Вестер

Тривалість: 90 хв.

Рік: 2004

Євротур - це стрічка, яку можна подивитись далеко не один раз і не для того, щоб побачити, як змінились актори. Якщо ви досі не в курсі, про що цей фільм, тоді сам час розкрити цю веселу історію. Сюжет розгортається навколо правильного хлопця Скотті, який залишається без дівчини, а його друг по листуванню з Німеччини Мікі пропонує зустрітись. Хлопець вирішує, що це якесь збоченство та вирішує припинити спілкування. Однак до нього доходить, що його друг насправді може бути подругою, адже Мікі - жіноче ім'я. Тепер Скотт готовий проїхати з другом до Європи, щоб влаштувати своє життя. Але по дорозі до Берліна на них чекає чимало пригод.

Євротур: дивитись трейлер фільму онлайн:

Монстри на канікулах 3

Оригінальна назва мовою фільму: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Жанр: анімація, комедія, сімейний, фентезі

Країна: США

Режисер: Геннді Тартаковський

У головних ролях: Адам Сендлер, Енді Семберґ, Селена Гомес, Кевін Джеймс

Тривалість: 97 хв.

Рік: 2018

Куди ж без улюблених мешканців Готелю Трансільванія? Навіть вони потребують відпочинку якомога далі від дому. Але цього разу на них чекають пригоди у мандрівці на Гаваях. Вся родина та мешканці готелю готові до нових вражень, і тільки граф Дракула не у захваті. Головному герою так самотньо, що не допомагають навіть сучасні технології. Але він і не підозрював, що на кораблі зустріне своє заборонене кохання.

Монстри на канікулах 3: дивитись трейлер фільму онлайн:

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