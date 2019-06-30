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Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
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Найбільш очікувані та круті фільми липня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, нова "Людина-павук: Далеко від дому", римейк "Король Лев", а також комедія - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у липні!
Людина-павук: Далеко від дому (12+)
Оригінальна назва мовою фільму: Spider-Man: Far from Home
Жанр: пригоди, бойовик, фантастика
Країна: США
Режисер: Джон Уоттс
У головних ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Семюел Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро
Тривалість: 129 хв.
Коли: з 4 липня
За сюжетом, Пітер Паркер вирішує взяти відпустку та разом з однокласниками їде на канікули до Європи. Але навіть там йому не вдасться забути про відповідальність, адже його знаходить Нік Ф'юрі. Хлопцю доведеться познайомитись з Містеріо та новини загрозами для людства. Як відзначається у трейлері, все тому, що Капітан Марвел поза зоною досяжності.
Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер онлайн:
Мистецтво обману
Оригінальна назва мовою фільму: Lying and Stealing
Жанр: драма, кримінал
Країна: США
Режисер: Метт Аселтон
У головних ролях: Емілі Ратажковскі, Тео Джеймс
Тривалість: 100 хв.
Коли: з 11 липня
У центрі уваги Еван, який уміло викрадає дорогі статуетки та картини, а також працює завжди працює сам. Аж поки ним не захоплюється Еліс, яка також вміє маніпулювати людьми завдяки вроді та кмітливості. Вдвох ця парочка здатна обманути півсвіту, однак і злочинність має власні правила, а спостерігачі не у захваті від витівок новоспечених конкурентів.
Мистецтво обману: дивитись трейлер фільму онлайн:
Водій для копа (12+)
Оригінальна назва мовою фільму: Stuber
Жанр: комедія, бойовик
Країна: США
Режисер: Майкл Доуз
У головних ролях: Дейв Батіста, Бетті Хілпін, Наталі Моралес, Міра Сорвіно, Іко Ювайс, Кумейл Нанджіані, Джошуа Мікель
Тривалість: - хв.
Коли: з 11 липня
Життя звичайного водія таксі Стю кардинально змінюється, коли в його авто сідає детектив. Тож тепер хлопець повинен наздоганяти серйозного злочинця, який під на все, щоб уникнути покарання. Але Стю, який завжди люб'язно та доброзичливо ставиться до клієнтів, не в змозі відмовити копу, тож опиняється у центрі стрімких подій. Чи отримає він рейтинг у 5 зірочок після того, як завершиться історія зловмисника?
Водій для копа: дивитись трейлер фільму онлайн:
Біль та слава
Оригінальна назва мовою фільму: Dolor y gloria
Жанр: драма
Країна: Іспанія
Режисер: Педро Альмодовар
У головних ролях: Пенелопа Крус, Антоніо Бандерас, Асьєр Ечеандіа, Сесілія Рот
Тривалість: 113 хв.
Коли: з 18 липня
У центрі сюжет відомий режисер Сальвадор Малло, слава якого починає йти на спад. Чоловік відчуває, що успіх згасає, тому опиняється у депресії. Спогади приводять його у дитинство до Валенсії, де він згадує ключові події юного життя: від першого кохання і до першої зустрічі із смертю. Саме всі ці емоції надихали його колись на створення фільмів.
Біль та слава: дивитись трейлер фільму онлайн:
Король Лев
Оригінальна назва мовою фільму: The Lion King
Жанр: драма, анімаційний, пригоди
Країна: США
Режисер: Кобі Смолдерс
У головних ролях: Дональд Гловер, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген
Тривалість: 118 хв.
Коли: з 18 липня
Римейк вже відомого мультфільму, який змусив плакати не одне покоління. Вже відома історія показує, як у родині вождя Муфаси народжується маленьке левеня Сімба. Йому судиться стати новим головою прайду, однак злий дядечко не у захваті від такої ідеї. Тому він з помічником Шрамом вирішує захопити місце вождя.
Король Лев: дивитись трейлер фільму онлайн:
Анна
Оригінальна назва мовою фільму: Anna
Жанр: трилер, бойовик
Країна: США
Режисер: Люк Бессон
У головних ролях: Хелен Міррен, Саша Лусс, Люк Еванс, Кілліан Мерфі
Тривалість: - хв.
Коли: з 18 липня
Красуня з обличчям ангела Анна Полятова доволі успішна російська модель, яка мандрує всім світом. Однак дівчина працює не лише у фешн-індустрії, адже у всіх місцях її появи хтось помирає. Відсутність доказів та свідків змушує поліцію лише здогадуватись, хто ж насправді цей вправний кілер.
Анна: дивитись трейлер фільму онлайн:
Звабливий, поганий, злий
Оригінальна назва мовою фільму: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Жанр: трилер, кримінал, трилер, біографія
Країна: США
Режисер: Джо Берлінгер
У головних ролях: Зак Ефрон, Лілі Коллінс, Кая Скоделаріо, Джон Малковіч
Тривалість: 108 хв.
Коли: з 25 липня
Фільм розповідає про реального серійного убивцю та гвалтівника Теда Банді, який у 1970-х став страшним сном жінок, адже кількість його жертв сягає сотень, хоча офіційно відомо тільки про 36. Сюжет стрічки розгортається навколо матері-одиначки Ліз, яка виховує маленьку доньку та працює секретаркою. Якось вона знайомиться з чарівним Тедом, який не просто підкорює її серце, а й стає батьком для її дитини. Однак поблизу їхнього помешкання почались траплятись моторошні вбивства, а опис злочинця надто нагадував нового бойфренда.
Звабливий, поганий, злий: дивитись трейлер фільму онлайн:
Крок уперед: Рік Танців
Оригінальна назва мовою фільму: Step Up China
Жанр: мелодрама, мюзикл
Країна: Китай
Режисер: Рон Юань
У головних ролях: Хуан Цзинсін, Мен Мейці, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Ісюань
Тривалість: 100 хв.
Коли: з 25 липня
Ще одна франшиза "Кроку вперед", але цього разу весь сюжет розгортається у Китаї. Молодь із різних верств суспільства готова об'єднатись, щоб створити ідеальну команду для перемоги у популярному танцювальному конкурсі. Комусь сприятиме важка робота над собою, комусь - талант, а комусь - кохання.
Крок уперед: Рік Танців: дивитись трейлер фільму онлайн:
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