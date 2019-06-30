Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця

  • 49
кіно на липень - фото 1
кіно на липень

Найбільш очікувані та круті фільми липня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, нова "Людина-павук: Далеко від дому", римейк "Король Лев", а також комедія - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у липні!

Людина-павук: Далеко від дому (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Spider-Man: Far from Home
Жанр: пригоди, бойовик, фантастика
Країна: США
Режисер: Джон Уоттс
У головних ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Семюел Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро
Тривалість: 129 хв.
Коли: з 4 липня

За сюжетом, Пітер Паркер вирішує взяти відпустку та разом з однокласниками їде на канікули до Європи. Але навіть там йому не вдасться забути про відповідальність, адже його знаходить Нік Ф'юрі. Хлопцю доведеться познайомитись з Містеріо та новини загрозами для людства. Як відзначається у трейлері, все тому, що Капітан Марвел поза зоною досяжності.

Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер онлайн:

Мистецтво обману

Оригінальна назва мовою фільму: Lying and Stealing
Жанр: драма, кримінал
Країна: США
Режисер: Метт Аселтон
У головних ролях: Емілі Ратажковскі, Тео Джеймс
Тривалість: 100 хв.
Коли: з 11 липня

У центрі уваги Еван, який уміло викрадає дорогі статуетки та картини, а також працює завжди працює сам. Аж поки ним не захоплюється Еліс, яка також вміє маніпулювати людьми завдяки вроді та кмітливості. Вдвох ця парочка здатна обманути півсвіту, однак і злочинність має власні правила, а спостерігачі не у захваті від витівок новоспечених конкурентів.

Мистецтво обману: дивитись трейлер фільму онлайн:

Водій для копа (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Stuber
Жанр: комедія, бойовик
Країна: США
Режисер: Майкл Доуз
У головних ролях: Дейв Батіста, Бетті Хілпін, Наталі Моралес, Міра Сорвіно, Іко Ювайс, Кумейл Нанджіані, Джошуа Мікель
Тривалість: - хв.
Коли: з 11 липня

Життя звичайного водія таксі Стю кардинально змінюється, коли в його авто сідає детектив. Тож тепер хлопець повинен наздоганяти серйозного злочинця, який під на все, щоб уникнути покарання. Але Стю, який завжди люб'язно та доброзичливо ставиться до клієнтів, не в змозі відмовити копу, тож опиняється у центрі стрімких подій. Чи отримає він рейтинг у 5 зірочок після того, як завершиться історія зловмисника?

Водій для копа: дивитись трейлер фільму онлайн:

Біль та слава

Оригінальна назва мовою фільму: Dolor y gloria
Жанр: драма
Країна: Іспанія
Режисер: Педро Альмодовар
У головних ролях: Пенелопа Крус, Антоніо Бандерас, Асьєр Ечеандіа, Сесілія Рот
Тривалість: 113 хв.
Коли: з 18 липня

У центрі сюжет відомий режисер Сальвадор Малло, слава якого починає йти на спад. Чоловік відчуває, що успіх згасає, тому опиняється у депресії. Спогади приводять його у дитинство до Валенсії, де він згадує ключові події юного життя: від першого кохання і до першої зустрічі із смертю. Саме всі ці емоції надихали його колись на створення фільмів.

Біль та слава: дивитись трейлер фільму онлайн:

Король Лев

Оригінальна назва мовою фільму: The Lion King
Жанр: драма, анімаційний, пригоди
Країна: США
Режисер: Кобі Смолдерс
У головних ролях: Дональд Гловер, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген
Тривалість: 118 хв.
Коли: з 18 липня

Римейк вже відомого мультфільму, який змусив плакати не одне покоління. Вже відома історія показує, як у родині вождя Муфаси народжується маленьке левеня Сімба. Йому судиться стати новим головою прайду, однак злий дядечко не у захваті від такої ідеї. Тому він з помічником Шрамом вирішує захопити місце вождя.

Король Лев: дивитись трейлер фільму онлайн:

Анна

Оригінальна назва мовою фільму: Anna
Жанр: трилер, бойовик
Країна: США
Режисер: Люк Бессон
У головних ролях: Хелен Міррен, Саша Лусс, Люк Еванс, Кілліан Мерфі
Тривалість: - хв.
Коли: з 18 липня

Красуня з обличчям ангела Анна Полятова доволі успішна російська модель, яка мандрує всім світом. Однак дівчина працює не лише у фешн-індустрії, адже у всіх місцях її появи хтось помирає. Відсутність доказів та свідків змушує поліцію лише здогадуватись, хто ж насправді цей вправний кілер.

Анна: дивитись трейлер фільму онлайн:

Звабливий, поганий, злий

Оригінальна назва мовою фільму: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Жанр: трилер, кримінал, трилер, біографія
Країна: США
Режисер: Джо Берлінгер
У головних ролях: Зак Ефрон, Лілі Коллінс, Кая Скоделаріо, Джон Малковіч
Тривалість: 108 хв.
Коли: з 25 липня

Фільм розповідає про реального серійного убивцю та гвалтівника Теда Банді, який у 1970-х став страшним сном жінок, адже кількість його жертв сягає сотень, хоча офіційно відомо тільки про 36. Сюжет стрічки розгортається навколо матері-одиначки Ліз, яка виховує маленьку доньку та працює секретаркою. Якось вона знайомиться з чарівним Тедом, який не просто підкорює її серце, а й стає батьком для її дитини. Однак поблизу їхнього помешкання почались траплятись моторошні вбивства, а опис злочинця надто нагадував нового бойфренда.

Звабливий, поганий, злий: дивитись трейлер фільму онлайн:

Крок уперед: Рік Танців

Оригінальна назва мовою фільму: Step Up China
Жанр: мелодрама, мюзикл
Країна: Китай
Режисер: Рон Юань
У головних ролях: Хуан Цзинсін, Мен Мейці, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Ісюань
Тривалість: 100 хв.
Коли: з 25 липня

Ще одна франшиза "Кроку вперед", але цього разу весь сюжет розгортається у Китаї. Молодь із різних верств суспільства готова об'єднатись, щоб створити ідеальну команду для перемоги у популярному танцювальному конкурсі. Комусь сприятиме важка робота над собою, комусь - талант, а комусь - кохання.

Крок уперед: Рік Танців: дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Ангели Чарлі: вийшов трейлер нового фільму з Крістен Стюарт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 704
Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
  • 28 червня, 21:53
  • 258
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1570688
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз