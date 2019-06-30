Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми липня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, нова "Людина-павук: Далеко від дому", римейк "Король Лев", а також комедія - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у липні!

Людина-павук: Далеко від дому (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Spider-Man: Far from Home

Жанр: пригоди, бойовик, фантастика

Країна: США

Режисер: Джон Уоттс

У головних ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Семюел Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро

Тривалість: 129 хв.

Коли: з 4 липня

За сюжетом, Пітер Паркер вирішує взяти відпустку та разом з однокласниками їде на канікули до Європи. Але навіть там йому не вдасться забути про відповідальність, адже його знаходить Нік Ф'юрі. Хлопцю доведеться познайомитись з Містеріо та новини загрозами для людства. Як відзначається у трейлері, все тому, що Капітан Марвел поза зоною досяжності.

Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер онлайн:

Мистецтво обману

Оригінальна назва мовою фільму: Lying and Stealing

Жанр: драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Метт Аселтон

У головних ролях: Емілі Ратажковскі, Тео Джеймс

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 11 липня

У центрі уваги Еван, який уміло викрадає дорогі статуетки та картини, а також працює завжди працює сам. Аж поки ним не захоплюється Еліс, яка також вміє маніпулювати людьми завдяки вроді та кмітливості. Вдвох ця парочка здатна обманути півсвіту, однак і злочинність має власні правила, а спостерігачі не у захваті від витівок новоспечених конкурентів.

Мистецтво обману: дивитись трейлер фільму онлайн:

Водій для копа (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Stuber

Жанр: комедія, бойовик

Країна: США

Режисер: Майкл Доуз

У головних ролях: Дейв Батіста, Бетті Хілпін, Наталі Моралес, Міра Сорвіно, Іко Ювайс, Кумейл Нанджіані, Джошуа Мікель

Тривалість: - хв.

Коли: з 11 липня

Життя звичайного водія таксі Стю кардинально змінюється, коли в його авто сідає детектив. Тож тепер хлопець повинен наздоганяти серйозного злочинця, який під на все, щоб уникнути покарання. Але Стю, який завжди люб'язно та доброзичливо ставиться до клієнтів, не в змозі відмовити копу, тож опиняється у центрі стрімких подій. Чи отримає він рейтинг у 5 зірочок після того, як завершиться історія зловмисника?

Водій для копа: дивитись трейлер фільму онлайн:

Біль та слава

Оригінальна назва мовою фільму: Dolor y gloria

Жанр: драма

Країна: Іспанія

Режисер: Педро Альмодовар

У головних ролях: Пенелопа Крус, Антоніо Бандерас, Асьєр Ечеандіа, Сесілія Рот

Тривалість: 113 хв.

Коли: з 18 липня

У центрі сюжет відомий режисер Сальвадор Малло, слава якого починає йти на спад. Чоловік відчуває, що успіх згасає, тому опиняється у депресії. Спогади приводять його у дитинство до Валенсії, де він згадує ключові події юного життя: від першого кохання і до першої зустрічі із смертю. Саме всі ці емоції надихали його колись на створення фільмів.

Біль та слава: дивитись трейлер фільму онлайн:

Король Лев

Оригінальна назва мовою фільму: The Lion King

Жанр: драма, анімаційний, пригоди

Країна: США

Режисер: Кобі Смолдерс

У головних ролях: Дональд Гловер, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген

Тривалість: 118 хв.

Коли: з 18 липня

Римейк вже відомого мультфільму, який змусив плакати не одне покоління. Вже відома історія показує, як у родині вождя Муфаси народжується маленьке левеня Сімба. Йому судиться стати новим головою прайду, однак злий дядечко не у захваті від такої ідеї. Тому він з помічником Шрамом вирішує захопити місце вождя.

Король Лев: дивитись трейлер фільму онлайн:

Анна

Оригінальна назва мовою фільму: Anna

Жанр: трилер, бойовик

Країна: США

Режисер: Люк Бессон

У головних ролях: Хелен Міррен, Саша Лусс, Люк Еванс, Кілліан Мерфі

Тривалість: - хв.

Коли: з 18 липня

Красуня з обличчям ангела Анна Полятова доволі успішна російська модель, яка мандрує всім світом. Однак дівчина працює не лише у фешн-індустрії, адже у всіх місцях її появи хтось помирає. Відсутність доказів та свідків змушує поліцію лише здогадуватись, хто ж насправді цей вправний кілер.

Анна: дивитись трейлер фільму онлайн:

Звабливий, поганий, злий

Оригінальна назва мовою фільму: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Жанр: трилер, кримінал, трилер, біографія

Країна: США

Режисер: Джо Берлінгер

У головних ролях: Зак Ефрон, Лілі Коллінс, Кая Скоделаріо, Джон Малковіч

Тривалість: 108 хв.

Коли: з 25 липня

Фільм розповідає про реального серійного убивцю та гвалтівника Теда Банді, який у 1970-х став страшним сном жінок, адже кількість його жертв сягає сотень, хоча офіційно відомо тільки про 36. Сюжет стрічки розгортається навколо матері-одиначки Ліз, яка виховує маленьку доньку та працює секретаркою. Якось вона знайомиться з чарівним Тедом, який не просто підкорює її серце, а й стає батьком для її дитини. Однак поблизу їхнього помешкання почались траплятись моторошні вбивства, а опис злочинця надто нагадував нового бойфренда.

Звабливий, поганий, злий: дивитись трейлер фільму онлайн:

Крок уперед: Рік Танців

Оригінальна назва мовою фільму: Step Up China

Жанр: мелодрама, мюзикл

Країна: Китай

Режисер: Рон Юань

У головних ролях: Хуан Цзинсін, Мен Мейці, Оводог, Джейд Чайновет, Чжоу Ісюань

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 25 липня

Ще одна франшиза "Кроку вперед", але цього разу весь сюжет розгортається у Китаї. Молодь із різних верств суспільства готова об'єднатись, щоб створити ідеальну команду для перемоги у популярному танцювальному конкурсі. Комусь сприятиме важка робота над собою, комусь - талант, а комусь - кохання.

Крок уперед: Рік Танців: дивитись трейлер фільму онлайн:

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