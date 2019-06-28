Ангели Чарлі: вийшов трейлер нового фільму з Крістен Стюарт

У мережу виклали трейлер майбутнього перезапуску "Ангелів Чарлі". Режисером проекту стала Елізабет Бенкс. Дивіться, чим вразять глядачів нові героїні стрічки у першому трейлері!

Як повідомлялося раніше, новий фільм буде не ремейком, а скоріше сиквелом – продовженням історії, розказаної в оригінальному серіалі 1970-х і двох картинах 2000-х, де ангелів Чарлі зіграли Камерон Діас, Дрю Беррімор і Люсі Лью.

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Новими ангелами Чарлі стали Крістен Стюарт, Наомі Скотт ("Могутні рейнджери") і Елла Балинська ("Суто англійські вбивства").

Героїня Стюарт – працьовита і справжній професіонал, персонаж Наомі Скотт – колишня співробітниця британської розвідки МІ-6, а Елла Балинська грає вчену з Массачусетського технологічного університету.

Сама Бенкс разом з Патріком Стюартом і Джимон Хонсу зіграє персонажа Бослі, роль якого в оригінальному фільмі виконав Білл Мюррей.

Для мене було важливо зняти фільм про жінок, які працюють разом і підтримують один одного, а не картину про їхні романтичні зв'язки, – говорила раніше Бенкс.

Ангели Чарлі: дивіться трейлер нового фільму:

Спільний саундтрек до фільму, який звучить в трейлері, записали Аріана Гранде, Майлі Сайрус і Лана Дель Рей.

Прем'єра нових "Ангелів Чарлі" запланована на 15 листопада.

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