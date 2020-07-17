Кім Кардашян знялася в корсеті з екстремальним декольте: пікантне фото

Американська зірка реаліті-шоу, актриса та фотомодель Кім Кардашян порадувала шанувальників свіжим спокусливим фото, на якому позує в корсеті з глибоким декольте. Відвертий знімок викликав величезний ажіотаж в соцмережі серед підписників красуні.

На спокусливому фото 39-річна Кім Кардашян позувала в корсеті лілового кольору із зухвалим декольте. На красуні також одягнені чорні облягаючі штани із завищеною талією. Волосся зірка мережі заплела в косу.

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"Я сподіваюся, що у всіх відмінний день", – написала під фото світська левиця. Підписники Кім захопилися її фігурою і нарядом.

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